Coin des analystes : notation ACC – Acheter : la gestion des coûts a été impressionnante

ACC continue d’impressionner par sa gestion efficace des coûts vis-à-vis de ses pairs. Au T3CY21, le coût du fret/t a diminué de 2,6 % en glissement trimestriel malgré la hausse du coût du diesel, tandis que les « autres dépenses » sont restées stables en glissement trimestriel dans un contexte inflationniste général. La flambée des prix du carburant aurait un impact sur les coûts à l’avenir, mais nous prévoyons que l’ACC s’en sortira relativement bien en raison de sa forte exposition au charbon domestique (40 à 45 % selon nous). En tenant compte de cela et en supposant des hausses de prix à l’échelle de l’industrie (pour répercuter la hausse du coût du carburant), nous conservons globalement nos estimations de bénéfices.

L’ACC serait le premier bénéficiaire de la reprise attendue de la demande après la bonne mousson. Sa valorisation actuelle de ~10x CY22e EV/Ebitda est attractive ; maintenir « Acheter » avec un TP de Rs 2 696.

Bonne performance sur les coûts : l’Ebitda du T3CY21 à Rs 7,1 milliards (en hausse de 6 % en glissement annuel) est d’environ 3 % en avance sur notre estimation et globalement conforme au consensus. Sur une base trimestrielle, l’Ebitda a baissé d’environ 19 % en raison de la faiblesse saisonnière des prix et de la hausse du coût du carburant.

Les autres produits d’exploitation élevés aident à compenser l’impact sur les coûts : alors que les volumes à 6,57 MT n’ont augmenté que de 1% en glissement annuel, les réalisations ont surpris, en baisse de 1,6% en glissement trimestriel par rapport à notre estimation d’une baisse de 2,5%. Les autres revenus d’exploitation (OOI) à Rs 956 mn ont bondi de 28% en glissement trimestriel en raison de la hausse des revenus incitatifs. Dans l’ensemble, l’Ebitda/t à Rs 1 083 a augmenté d’environ 5 % en glissement annuel (en baisse d’environ 15 % en glissement trimestriel).

Perspectives : Hausses des prix à l’horizon – La flambée actuelle du coût du carburant est sans précédent et a un impact à l’échelle de l’industrie. La demande devant s’améliorer (après la saison de mousson prolongée), nous nous attendons à ce que l’industrie poursuive de fortes hausses de prix et répercute les coûts plus élevés sur les consommateurs. Nous continuons d’évaluer ACC à 13x CY22e EV/Ebitda et maintenons ‘BUY/SO’.

