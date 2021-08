Coin des analystes – ONGC : Maintenir les prévisions d’achat et d’investissement pour l’exercice 22 à Rs 295 milliards

Malgré le retard persistant, la production de gaz d’ONGC devrait enregistrer un TCAC de 7% au cours de l’exercice 21-24E, avec des efforts pour arrêter la baisse de la production de pétrole.

Les inquiétudes concernant le retard de la production de gaz se poursuivent : ONGC a signalé des chiffres en ligne et des ventes de pétrole brut ; la baisse des ventes de gaz a été compensée par des ventes de VAP supérieures aux estimations. Les prélèvements de gaz ont été inférieurs en raison d’une diminution des prélèvements de GAIL, entraînée par des arrêts côté client. La production de gaz continue de baisser sur une base séquentielle. La direction a prévu une production de gaz potentiellement à 24,7 milliards de m3 pour l’exercice 22, tandis que la production de gaz serait inférieure à celle prévue précédemment à 27 milliards de m3 pour l’exercice 23. Les retards de production sur le champ KG-DWN-98/2 se poursuivent dans un contexte de restrictions aux mouvements internationaux en raison de Covid. Les indications sont que la production de gaz du champ peut être augmentée jusqu’à 3 mmscmd d’ici décembre 21, avec une nouvelle accélération attendue d’ici juin 22. Le pic de production est attendu à 14,5 mmscmd/45kbopd pour le gaz et le pétrole, respectivement. Conformément aux retards susmentionnés, nous décalons nos estimations de production de 24 mmt/27.8bcm à FY24E et abaissons nos estimations FY23E à 23,2mmt/25.8bcm. ONGC s’attend à ce que le prix de l’APM 2HFY22 dépasse les 2,8 $/mmbtu (contre 1,79 $ actuellement), et le prix de l’APM devrait également augmenter de manière significative en 1HFY23. Les prix du Brent ont commencé à se refroidir, passant du pic de 75 $/b en juillet 21 à ~ 70 $/b. Nous nous attendons à ce que les prix reviennent à des niveaux normaux de 60 à 65 $/bbl alors que l’OPEP+ augmente progressivement sa production de pétrole (de 0,4 mnbopj par mois à partir du 21 août). Nous prévoyons un prix du Brent de 63 $/60 $ le baril pour les exercices 22E/23E, compte tenu de l’assouplissement des réductions de production actuelles de 5,8 millions de bopj. Malgré le retard persistant, la production de gaz d’ONGC devrait enregistrer un TCAC de 7% au cours de l’exercice 21-24E, avec des efforts pour arrêter la baisse de la production de pétrole.

Résultat conforme aux estimations : les ventes de pétrole brut étaient en ligne à 5,1 mmt (-1% en glissement annuel et -3% en QoQ). Cependant, les ventes de gaz ont été inférieures à 4,1 milliards de mètres cubes (-8% est.; -3% en glissement annuel et -7% en QoQ). En revanche, les ventes de VAP ont été meilleures que prévu à 784 tmt (+13% est. ; +15% YoY et +8% QoQ). La réalisation nette était conforme aux estimations à 65,6 $/b (+128 % en glissement annuel et +13% en QoQ). Ainsi, le chiffre d’affaires était en ligne à Rs 230b (+77% YoY et +9% QoQ). L’Ebitda s’est établi à Rs 121,5 milliards (+106% YoY et +20% QoQ). La hausse des charges d’intérêts a été compensée par la hausse des autres revenus, tandis que l’amortissement était plus faible. Le PAT déclaré s’élevait à Rs 43,3 milliards (v/s Rs 5 milliards/Rs 67 milliards au 1T/4QFY21). OVL PAT s’élevait à Rs 9,2 milliards (perte de Rs 3,3 milliards en 1QFY21 et gains de Rs 10,2 milliards en 4QFY21).

Évaluation et vue – maintenir l’achat : les prévisions d’investissement pour l’EX22 s’élèvent à 295 milliards de roupies (v/s 280 milliards de roupies dépensés au cours de l’exercice 21). OPAL a déclaré des bénéfices pour le deuxième trimestre consécutif, avec une utilisation de 87% au 1TFY22. L’Ebitda s’élevait à Rs 9,7 milliards en 1QFY22 (v/s Rs 11 milliards en 4QFY21), avec PAT à Rs 0,65 milliard (v/s Rs 0,27 milliard en 4QFY21). ONGC améliore encore l’efficacité des processus pour maintenir la rentabilité.

