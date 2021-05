Les activités autonomes ont enregistré une croissance de leurs revenus et PAT de 53 % et 2,5 %, respectivement.

Résultats du T4FY21 : Berger a déclaré un chiffre d’affaires consolidé, un Ebitda et une croissance PAT de 49,5%, 61% et 101%, respectivement. Nous pensons que la croissance des volumes était d’environ 55 % en glissement annuel. Les principales raisons de cette solide performance ont été (1) la poursuite de la dynamique des ventes par les consommateurs à partir du T3FY21, (2) la récupération des métros et des villes de niveau 1, (3) la récupération des peintures industrielles et (4) une base favorable. La marge brute est restée stable à 43,7% en glissement annuel, mais la marge d’Ebitda a augmenté de 118 points de base, probablement en raison d’initiatives de réduction des coûts. Les activités autonomes ont enregistré une croissance de leurs revenus et PAT de 53 % et 2,5 %, respectivement.

Redressement du chiffre d’affaires en ligne avec le secteur : Le secteur de la peinture (quatre sociétés leaders sur le marché) a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires et de son Ebitda de 6 % et 12,4 %, respectivement, au cours de l’EX21. Alors que le T4FY21 de Berger est supérieur à ses pairs, nous notons que la croissance du chiffre d’affaires et de l’Ebitda de Berger de 7,1% et 12%, respectivement, est largement en ligne avec les taux de croissance du secteur.

Accent accru sur les produits auxiliaires : il s’est concentré sur les produits auxiliaires tels que l’imperméabilisation et le mastic. Il estime qu’il existe un immense potentiel de croissance pour ces segments compte tenu de la faible pénétration. Nous modélisons l’étanchéité pour contribuer de manière significative à l’activité décorative de Berger à moyen terme.

Hausse des prix des intrants mais certains vents favorables sur les marges : les prix des intrants sont en hausse de 10 à 100 % en glissement annuel, mais nous modélisons Berger pour ne présenter que des marges Ebitda inférieures de 50 points de base en raison (1) de l’augmentation de la part des revenus des peintures haut de gamme avec récupération dans les métros, (2) hausses et réduction des programmes commerciaux, (3) initiatives de réduction des coûts, (4) levier d’exploitation et (5) contribution positive des entreprises auxiliaires.

Rs de 15,9 % et 17,5 % en glissement annuel respectivement sur les exercices 21-23. Le RoE devrait être stable ~ 24% sur les exercices 21-23. Cependant, nous pensons que la hausse du cours des actions est limitée aux valorisations actuelles et maintient donc la note HOLD avec un prix cible basé sur le DCF de Rs 800. Le principal risque à la hausse réside dans les gains de parts de marché plus élevés que prévu dans les peintures. Les principaux risques à la baisse sont la forte augmentation des prix des intrants et l’augmentation de la pression concurrentielle.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.