Le vaccin a été approuvé dans plus de 30 pays et nous prévoyons que Gland fournira le vaccin aux marchés d’exportation (principalement Latam, Afrique et Moyen-Orient) avec Sputnik V susceptible de jouer un rôle limité aux États-Unis, dans l’UE-5, en Inde et en Chine. .

Gland a annoncé un accord avec le RDIF russe pour produire jusqu’à 252 millions de doses de vaccin Spoutnik V avec une livraison à partir du 4QCY21. Le contrat marquera l’incursion de Gland dans la fabrication de vaccins, bien que les implications commerciales restent dépendantes de l’évolution de la dynamique de l’administration des vaccins dans divers pays. À 31X FY2023E BPA, le cours de l’action capte de manière adéquate la croissance à moyen terme. RÉDUIRE.

Gland a annoncé un accord avec le RDIF de la Russie pour fournir jusqu’à 252 millions de doses de vaccin Spoutnik V et fabriquera une substance médicamenteuse ainsi qu’une formulation. Conformément à l’accord, après avoir entrepris un transfert technologique de substance médicamenteuse, Gland commencera la production de vaccin à partir du 3QCY21 et la livraison débutera en 4QCY21. Sputnik V utilise deux adénovirus différents (rAd26 et rAd5) et a montré une efficacité de 91,6% dans les essais de phase 3. Le vaccin a été approuvé dans plus de 30 pays et nous prévoyons que Gland fournira le vaccin aux marchés d’exportation (principalement Latam, Afrique et Moyen-Orient) avec Sputnik V susceptible de jouer un rôle limité aux États-Unis, dans l’UE-5, en Inde et en Chine. . La mise à l’échelle sera progressive et dépendante des approbations réglementaires et nous pensons que la fabrication pourrait augmenter jusqu’à 8 à 10 millions de doses par mois d’ici novembre / décembre 2021. Notamment, le RDIF a également signé des accords avec 10 à 15 fabricants dans divers pays, dont Hetero. (100 millions de doses) et d’autres fabricants au Brésil / Corée du Sud et a un objectif de production ambitieux de 1,4 milliard de doses en 2021.

L’administration des vaccins progresse à un rythme régulier dans divers pays et a atteint un rythme d’exécution quotidien de 11 millions de doses / jour avec ~ 380 millions de doses administrées dans le monde. Pfizer, Moderna, AZ et Sinopharm sont les principaux vaccins utilisés et nous prévoyons une accélération de la vaccination au cours des prochains mois avec les vaccins Novavax et J&J (dose unique) susceptibles de rejoindre le marché. Nous prévoyons une couverture vaccinale mondiale de 16 à 20% d’ici septembre 2021 au rythme actuel, bien que cela soit susceptible d’augmenter de manière significative avec Novavax et J&J (tous deux ayant plusieurs fabricants), chacun passant à 10 millions de doses par mois d’ici juin-juillet. Compte tenu des informations limitées sur les prix, le marché final, les délais de mise à l’échelle et, surtout, la part de marché de Spoutnik V dans les pays, il est difficile d’estimer la dynamique économique de Gland à partir de l’accord à ce stade avec une taille d’opportunité allant de 2 à 15 milliards de roupies en supposant un prix de 3 à 6 $ / dose. Gland explore également des partenariats avec d’autres développeurs de vaccins qui pourraient fournir une augmentation ponctuelle des bénéfices au cours des exercices 2022-23E, bien qu’à moyen terme, nous pensons que le marché des vaccins verra des capacités excédentaires étant donné que plusieurs acteurs (y compris des sociétés indiennes) élargiront leurs capacités.