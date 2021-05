Coin des analystes: ‘Réduire’ sur Gland Pharma, FV révisée à Rs 2,550

Gland Pharma a terminé l’exercice 2021 sur une bonne note avec de nouveaux lancements et une expansion dans d’autres zones géographiques, générant une forte croissance des revenus.

Gland Pharma a enregistré une croissance du chiffre d’affaires / EBITDA / PAT de 40% / 37% / 34% au 4QFY21, largement en ligne avec nos estimations, le RoW entraînant une forte croissance des revenus. Nous prévoyons que la société tirera parti de son vaste portefeuille de produits pour se développer dans d’autres zones géographiques, tandis que l’ajout de capacités en matière de produits biologiques améliorera encore davantage les opportunités de marché adressables. À 30X FY2023E EPS, les positifs sont largement pris en compte. «Réduire».

Fin solide de l’exercice 2021: Gland Pharma a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 40% en glissement annuel au 4QFY21, largement en ligne avec nos estimations. Les États-Unis ont progressé de 26% en glissement annuel (en ligne par rapport à KIE) grâce à la montée en puissance des approvisionnements en micafungine, daptomycine et dexmédétomidine. La performance de la RD est restée robuste, avec une croissance de 2X en glissement annuel, soit 9% d’avance sur nos estimations grâce à l’expansion géographique, tandis que la croissance de l’Inde à 15% en glissement annuel était inférieure aux attentes. La marge brute a reculé de 390 points de base en glissement annuel et a été bien en deçà de nos attentes en raison de la mixité géographique (RdM plus élevé). Les frais de personnel ont augmenté de 16% en glissement annuel tandis que les autres dépenses sont restées sous contrôle. Les marges d’EBITDA ont reculé de 80 points de base en glissement annuel (-150 pb par rapport à KIE) à 36,9%, en raison de la baisse des marges brutes avec un EBITDA de 4% inférieur aux estimations. La hausse des autres revenus et la baisse de l’amortissement compensent le manque d’EBITDA, entraînant une PAT en ligne. Gland a généré 6 milliards de roupies d’OCF au cours de l’exercice 2021, dont 2,2 milliards de roupies ont été utilisés pour les capex avec une position de trésorerie nette de 30 milliards de roupies (mars 2021).

Une forte visibilité de la croissance à court terme et l’ajout de capacités dans le domaine des produits biologiques améliorent les perspectives à long terme: Gland Pharma a terminé l’exercice 2021 sur une bonne note avec de nouveaux lancements et une expansion dans d’autres zones géographiques, générant une forte croissance des revenus. Un solide portefeuille de produits (50 ANDA en attente), un taux de dépôt sain (21 dépôts ANDA dans 9MFY21), une entrée sur de nouveaux marchés (y compris la Chine), un potentiel d’augmentation de la part de marché dans les produits récemment lancés ainsi qu’une plus grande traction dans les produits liés à Covid fournissent une solide visibilité de croissance à moyen terme.

Croissance à moyen terme prise en compte: Nous augmentons nos estimations du BPA pour l’exercice 2022-23E de 3 à 4% chacune pour tenir compte de l’approvisionnement plus élevé de médicaments liés à Covid et de l’augmentation de la part de marché de certains produits clés. Révision de la juste valeur à 2 550 Rs sur la base du BPA 28X FY2023E avec une prise en compte multiple plus élevée dans une augmentation des opportunités de marché adressables grâce aux vaccins et aux produits biologiques CMO.

