Acheter : L’AR FY21 de CROMPTON détaille ses multiples lancements (principalement premium) et diverses initiatives, par exemple le contrôle des coûts, la distribution, etc.

À retenir : le RA FY21 de Crompton détaille sa stratégie en 5 points, ses nouveaux lancements, ses multiples initiatives (contrôle des coûts, distribution) et ses catalyseurs de croissance. L’exercice 21 a vu des économies de coûts d’une valeur de Rs 1,53 milliard. CROMPTON a encore rationalisé son Go-To-Market et a doublé la portée des détaillants. 80 % de ses ventes secondaires peuvent désormais être suivies. Les nouveaux lancements sont en grande partie de nature premium, ce qui pourrait stimuler la prochaine étape de croissance. En tenant compte de ces facteurs, nous augmentons le BPA FY22-24e de +4%. Conserver Acheter ; TP de Rs 530.

Stratégie; Perspectives : CROMPTON a livré une exécution supérieure, avec un TCAC EPS pour l’exercice 19-21 à +23 %, dépassant ses pairs. La société se lance dans une stratégie de croissance en 5 dimensions pour renforcer sa marque, son portefeuille, sa portée sur le marché, son orientation opérationnelle et organisationnelle. En outre, son programme de contrôle des coûts « Project Unnati » a permis de réaliser des économies de 1,53 milliard de roupies au cours de l’exercice 21 grâce à l’optimisation de la conception des produits, à la fabrication en interne et aux négociations commerciales. Au cours de l’exercice 22, CRMPTON envisage des économies de coûts d’une valeur de Rs 1,75 milliard. Au cours des FY20-24e, nous nous attendons à ce que CROMPTON affiche un TCAC de +14%, aidé par une expansion de la marge de +230bps, tirée par la premiumisation, le contrôle des coûts, les gains potentiels, les lancements, le GTM et un B/S solide.

Catalyseurs : Les produits clés de CRMPTON sont les ventilateurs, les pompes, les appareils électroménagers et l’éclairage. 1) La demande des fans est susceptible d’être soutenue par l’électrification rurale et l’augmentation du logement. Le programme PMAY vise à construire 20 millions de maisons abordables en milieu urbain d’ici 2022. 2) BEE pourrait appliquer de nouvelles normes d’étiquetage énergétique à partir du 22 janvier – ceci vise à réduire la consommation d’énergie des appareils électroménagers et à réduire son empreinte carbone, sans diminuer la qualité de service. Cela pourrait stimuler la demande de produits économes en énergie. 3) L’objectif du gouvernement de fournir de l’eau potable à tous d’ici 2024 pourrait stimuler la demande de pompes.

Lancements : l’exercice 21 a vu de nombreux nouveaux lancements dans toutes les catégories, principalement premium, ce qui a contribué aux marges. Acheter : L’AR FY21 de CROMPTON détaille ses multiples lancements (principalement premium) et diverses initiatives, par exemple le contrôle des coûts, la distribution, etc. En tenant compte de ces éléments, nous augmentons le BPA FY22-24e de +4%. Réitérer l’achat avec un PT révisé de Rs 530 (vs Rs 490). Conserver l’EP cible à 45x. Principaux risques : ralentissement de la demande, volatilité du RM et pressions sur les prix.

