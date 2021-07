L’action à 5X EV/EBITDA pour l’exercice 2023E offre un rapport risque/rendement attrayant. ACHETER avec FV de Rs 500.

Bien placé. HNDL a corrigé de 13% au cours des deux derniers mois et nous trouvons qu’il est placé de manière attrayante dans un contexte de solides fondamentaux de l’aluminium et d’une demande robuste dans le segment FRP chez Novelis. Les activités en Inde devraient voir leur marge augmenter grâce aux prix élevés de l’aluminium malgré l’inflation des coûts. Chez Novelis, la forte demande, les écarts de rebut record et la montée en puissance des volumes automobiles créent des risques à la hausse pour les prévisions de marge de gestion. L’action à 5X EV/EBITDA pour l’exercice 2023E offre un rapport risque/rendement attrayant. ACHETER avec FV de Rs 500.

Novelis – marges solides malgré les problèmes de semi-conducteurs ; susceptible de surperformer les prévisions de marge : Novelis a fait preuve d’une forte résilience avec un EBITDA de 525 USD/tonne en 2HFY21 après le coup de Covid en 1HFY21. Nous n’attendons qu’un impact marginal sur le volume de son segment automobile en 1HFY22E en raison de la pénurie actuelle de semi-conducteurs, car les constructeurs automobiles ont privilégié les véhicules à forte intensité d’aluminium. Nous nous attendons à ce que Novelis atteigne l’extrémité supérieure de ses prévisions de marge en 1HFY22E (500 $/tonne) et envisage une expansion potentielle de 40 à 50 $/tonne en 2HFY22E, menée par (1) le segment des canettes de boisson – les vents arrière d’un marché déficitaire et supérieur marges sur les contrats renouvelés, (2) les spreads à la ferraille sont à un niveau record compte tenu de la forte LME, des primes physiques et des taux de récupération élevés de l’UBC sur la plupart des marchés, et (3) la montée en puissance des lignes automobiles récemment mises en service en Amérique du Nord et en Chine.

Aluminium indien – des prix élevés pour plus que compenser les pressions sur les coûts : la division nationale de l’aluminium de HNDL devrait connaître une inflation séquentielle des coûts de 3 à 5 % en 1HFY22E, entraînée par des coûts plus élevés du charbon et du carbone. Les prix élevés des métaux devraient porter l’EBITDA de l’aluminium à 814 $/tonne, +55 % en glissement annuel, au cours de l’exercice 2022E, malgré des coûts plus élevés et des couvertures de prix bas. La raffinerie d’Utkal est sur la bonne voie pour être mise en service en 2QFY22E et devrait améliorer les marges.

Le désendettement doit se poursuivre et les bénéfices présentent un risque à la hausse, réitérez ACHETER avec une juste valeur de Rs 500 : l’effet de levier de HNDL a culminé au 1QFY21 et nous nous attendons à ce que le désendettement se poursuive avec des bénéfices solides et des investissements mesurés. Réitérer BUY sur des valorisations attrayantes – 5X EV/EBITDA FY2023E avec une FV inchangée de Rs 500/action à 6,3X EV/EBITDA mars 2023E.

