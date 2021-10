Nous maintenons notre estimation des bénéfices FY22-24E et notre TP de Rs 1 290.

Environnement de demande forte, mais hausses de prix insuffisantes pour l’instant : Les bénéfices 2QFY22 de Havells India (HAVL) étaient 8% inférieurs à nos attentes malgré le battement de 5%. Les paramètres opérationnels clés confirment notre thèse de normalisation des marges par rapport aux sommets de l’exercice 21, même dans un environnement de forte demande. Nous prévoyons que la tendance se poursuivra au cours des 2-3 prochains trimestres, ce qui entraînera une forte croissance du chiffre d’affaires, mais une croissance modérée de l’EBITDA/des bénéfices. Les principaux points positifs incluent a) une croissance du volume (hors Câbles) à deux chiffres, qui devrait se maintenir au cours des prochains trimestres ; b) une légère augmentation de l’activité B2B, avec une croissance des volumes reflétée dans les Câbles ci-après ; et c) les tendances prometteuses pour la saison des fêtes. Les principaux points négatifs incluent a) des hausses de prix inadéquates prises pour compenser l’inflation des prix des matières premières ; b) les dépenses publicitaires restent faibles à 1 % des ventes contre des prévisions de 2 à 3 % sur une base structurelle et de 3,5 à 4,0 % avant COVID ; et c) les autres dépenses qui doivent encore se normaliser par rapport aux faibles niveaux de l’année dernière environ. Nous maintenons globalement notre estimation des bénéfices FY22-24E. TP reste inchangé à Rs 1 290. Notre chiffre d’affaires FY21-24E / EBITDA / adj. Le TCAC du BPA s’élève à 18%/14% /16 %. Les hausses de prix dans toutes les catégories et l’inflation des prix des matières premières sont des indicateurs clés car la demande n’est pas une préoccupation. Restez « neutre ».

L’inflation des prix des matières premières compense la forte performance du chiffre d’affaires, comme prévu : Instantané 2QFY22 : le chiffre d’affaires a augmenté de 31 % en glissement annuel pour atteindre 32,2 b Rs et était supérieur de 5 % à notre estimation. L’EBITDA a augmenté de 6 % en glissement annuel pour atteindre 4,4 milliards de roupies et était de 6 % inférieur à nos attentes. La marge d’EBITDA s’est établie à 13,8% contre 17,2% l’année dernière. Les dépenses publicitaires étaient marginales à 1% des ventes. Adj. PAT a augmenté de 7% en glissement annuel à Rs 3b et était de 8% en deçà de nos attentes.

Évaluation et vue : Nous maintenons notre estimation des bénéfices FY22-24E et notre TP de Rs 1 290. Au CMP, puis l’action se négocie à FY23E/FY24E PE de 55x/50x.

