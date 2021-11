Même s’il y aura un impact transitoire de l’inflation des coûts au 3QFY22, nous nous attendons à ce que la marge commence à se redresser vers la fin de l’EX22 (en supposant que les prix des matières premières sont stables).

Les ventes de MRF ont augmenté plus faiblement que celles de leurs pairs en raison de la faiblesse de TBB & Farm : la performance de MRF au 2TFY22 a été affectée par l’inflation des coûts RM et la hausse des autres coûts. MRF a été à la traîne par rapport à ses concurrents en termes de croissance des revenus en raison des performances plus faibles du TBB et du segment des fermes. L’industrie prend des augmentations de prix graduelles pour diluer l’impact de l’inflation sévère des coûts. Nous avons réduit notre BPA FY22E/FY23E d’environ 29 %/14 % pour tenir compte de l’inflation des coûts RM et d’autres dépenses plus élevées. Maintenez le neutre.

Croissance du chiffre d’affaires la plus faible et baisse des marges plus importante que ses concurrents : le chiffre d’affaires/EBITDA/PAT du 2TEX22 a augmenté de 15 %/-40 %/-55 % en glissement annuel. Pour 1HFY22n, les revenus ont augmenté de 35 % en glissement annuel, tandis que l’EBITDA/PAT a diminué de 16 %/18 % en glissement annuel. La croissance du chiffre d’affaires à 15% était inférieure à celle de ses pairs [CEAT 24% YoY and APTYn (S/A) grew by 25% YoY] alors que le segment TBB et agricole (segments forts de MRF) a enregistré la plus faible croissance au cours du trimestre. Les marges brutes ont baissé de 8,8 pp en glissement annuel (240 points de base QoQ) à 35,5% (est. 38,5%). Ensuite, la baisse de la marge brute de ses pairs a été plus prononcée en QoT (CEAT : -200 pb QoQ et APTY S/A -160 pb QoQ) en raison de l’inflation des coûts des matières premières. L’EBIDTA a diminué de 40 % en glissement annuel (+5 % en glissement trimestriel) à Rs 5,1b. La marge d’EBIDTA a diminué de 980 points de base en glissement annuel (120 points de base QoQ) à 10,6% (v/s est. 14,9%), encore impactée par la hausse des autres dépenses. Cette baisse de marge est supérieure à celle de CEAT (-5,8pp YoY/+30bps QoQ). Et APTY (S/A) (-8,6 pp YoY/-10bps QoQ) PAT a baissé de 54,5% YoY (+14% QoQ) à Rs 1,83b (v/s est. Rs 3,2b).

Évaluation et vue : La reprise cyclique tant en OEM qu’en remplacement permettra une absorption plus rapide des nouvelles capacités (usine du Gujarat) et tirera profit du levier d’exploitation. L’environnement tarifaire de l’industrie semble stable, tous les acteurs augmentant progressivement les prix pour répercuter une forte inflation des coûts. Même s’il y aura un impact transitoire de l’inflation des coûts au 3QFY22, nous nous attendons à ce que la marge commence à se redresser vers la fin de l’EX22 (en supposant que les prix des matières premières sont stables).

Le positionnement concurrentiel de MRF au sein du secteur s’est affaibli au cours des dernières années, ce qui se traduit également par la dilution du pricing power sur le segment PCR et TBR. Ceci, couplé à l’impact des investissements réalisés au cours des trois dernières années, a entraîné une dilution substantielle de ses ratios de rendement supérieurs.

Les valorisations actuelles, à 35,4x/24x FY22E/FY23E EPS, capturent assez la dynamique concurrentielle en évolution pour MRF. Nous maintenons notre note neutre, la valorisant à 20x Sep’23E EPS (v/s 21,5x/14,5x son P/E moyen sur cinq/10 ans) pour arriver à notre TP de Rs 73.700/action.

