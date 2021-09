Coin des analystes : rétrograder Ambuja Cement à « tenir », augmenter le TP à Rs 420

Un environnement de prix meilleur que prévu a également aidé le cours de l’action.

Optimisme de croissance du prix : l’action a augmenté de manière significative d’environ 75 % depuis le début de l’année (vs BSE Sensex à 22 %) et se négocie actuellement à 16 x FY23e EV/EBITDA. C’est 25 % plus élevé que la moyenne sur 5 ans et réduit la décote à des pairs plus orientés vers la croissance comme Ultratech (UTCEM IN, INR7 929,85, Buy) (à environ 5 % contre une décote moyenne sur 5 ans de 20 %).

Historiquement, Ambuja a déçu la rue avec un ajout de capacité relativement lent et parfois retardé, entraînant des pertes de parts de marché au cours de la dernière décennie.

Cependant, l’achèvement de la capacité tant attendue de 3MTPA à Marhwa Mundwa et la confiance croissante dans l’orientation renouvelée de la croissance (objectif d’étendre la capacité à 50MTPA en cinq ans contre 30MTPA actuellement) ont en partie stimulé le sentiment des investisseurs. Un environnement de prix meilleur que prévu a également aidé le cours de l’action.

Nous restons positifs sur l’environnement global de la demande de ciment, comme évoqué dans notre note La fête n’est pas encore finie (17 mars 2021), menée à la fois par les secteurs des infrastructures et du logement. Dans ce cadre, Ambuja est bien positionnée, avec une présence sur les marchés stables et en croissance du Nord et de l’Est (cumulativement 60 % de la capacité). Nous prenons déjà en compte une croissance du volume de 12 % TCAC par rapport au CY20-23e. Nous restons attentifs à l’exécution de la croissance et aux signes d’accélération pour devenir plus constructifs.

Qu’est-ce qui motive notre TP plus élevé : malgré la pression marginale sur les prix apparue au cours des deux derniers mois (juillet-août), nous nous attendons à ce que les tendances des prix FY22/CY21 pour l’industrie soient meilleures que nos attentes antérieures. Une reprise généralisée (par région) de la demande et la répercussion d’une hausse des coûts des intrants devraient conduire à une révision à la hausse des réalisations. Comme indiqué dans nos notes récentes (par ex. Cementing ESG, 12 mai 2021, et Améliorer la résilience opérationnelle, 30 avril 2021), les programmes de rentabilité en cours à Ambuja ont dépassé les attentes du marché et devraient plus que compenser la hausse des coûts des intrants. Nous augmentons notre hypothèse de réalisation de 3% dans CY22/23e, conduisant à une augmentation de 11 à 15% des bénéfices CY22e/23e, partiellement compensée par des coûts d’intrants plus élevés. Surtout, en tenant compte de l’amélioration des mesures de croissance et d’exploitation, nous augmentons notre multiple de valorisation d’Ambuja à 15x l’EBITDA CY23e (contre 13x), ce qui représente une décote de 12% par rapport à notre valorisation cible pour son plus grand pair. Nous augmentons ainsi notre TP à INR420 (à partir de INR340).

Dégrader à Conserver : avec une baisse de c4% impliquée par notre nouveau TP, nous abaissons notre note à Conserver, au lieu d’Acheter. Il existe un risque à la hausse limité pour notre évaluation et nos estimations révisées sans surprise positive significative dans l’expansion de la capacité et la tarification. Nos estimations d’EBITDA CY21/22e sont déjà supérieures de 3 à 5 % au consensus. Un mix hors commerce plus élevé que prévu constitue un risque pour les réalisations, tandis que l’augmentation continue des prix du coke de pétrole et du diesel constitue toujours un risque pour les bénéfices. Comme prévu, les plans d’ajout de capacité des pairs se sont également accélérés, en particulier dans le Nord, le Centre et par les petits acteurs régionaux.

