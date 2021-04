Coin des analystes: rétrograder Eicher Motors pour “ tenir ” avec TP à 2600 Rs

icher stock a bien performé au cours de la dernière année, en hausse de 90% depuis son creux de Covid-19 (avril 2020).

Les perspectives à long terme de Royal Enfield (RE) sont toujours positives avec la pénétration croissante des vélos haut de gamme et l’amélioration de la qualité. Cependant, l’entreprise devrait faire face à des vents contraires en 2021 en raison du ralentissement de la demande et de la hausse des prix des matières premières. Nous conservons notre TP de 2600, mais rétrogradons à «Hold» car nous pensons que le risque / rendement est défavorable.

L’action Eicher a bien performé au cours de la dernière année, en hausse de 90% depuis son creux de Covid-19 (avril 2020). Cela a été motivé par une performance commerciale solvable. Les volumes de Royal Enfield (RE) ont résisté ces derniers mois, sous l’impulsion de la demande de vélos haut de gamme et du lancement de Meteor. La résilience de la demande d’ER s’est comportée plus en ligne avec la demande de voitures et non avec l’industrie globale des 2W, qui a été atone. Cependant, au cours de la prochaine année, nous voyons de multiples risques pour le titre, d’un ralentissement de la demande et des vents contraires sur les matières premières. Bien que des points positifs à long terme demeurent en termes de sous-pénétration des vélos haut de gamme et d’amélioration de la qualité des produits pour les énergies renouvelables, à ce stade, le risque / récompense nous semble défavorable, en particulier après la réévaluation de l’année dernière.

Risques imminents sur les volumes et les marges. La demande a été résiliente pour les ER ces derniers mois. Cependant, le mois d’avril a commencé lentement (sur la base des commentaires des concessionnaires) et, à notre avis, la hausse des cas de Covid-19 pourrait avoir un impact sur le sentiment et la demande. La société a subi une autre hausse de prix de 4000 à 5000 roupies en avril (environ 3%), ce qui a également eu un impact sur le sentiment d’achat. Les hausses des prix des produits de base continueront d’être un problème pour l’ensemble du secteur, y compris Eicher. La société a maintenant pris une hausse de prix de 4 à 5% depuis janvier, mais elle ne sera peut-être toujours pas suffisante pour couvrir tout le vent contraire des produits de base. Dans l’ensemble, le consensus semble avoir pris en compte un volume de ventes de 70-72K / mois pour RE en FY22 et autour de 75-77K / mois en FY23 (y compris les exportations) et cela semble raisonnable. Cependant, à ce stade, la hausse des prix des intrants et une amélioration retardée du mix pourraient entraîner des risques à la baisse sur nos attentes de marges d’EBITDA d’environ 24% au cours de l’exercice 22.

