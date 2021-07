La progression des revenus au cours du trimestre a été répartie entre Rs 15,4 milliards en avril, Rs 6,7 milliards en mai et Rs 9,6 milliards en juin.

InterGlobe Aviation (IndiGo) reste l’un des plus grands bénéficiaires potentiels de la reprise éventuelle du trafic aérien après la dépression induite par le covid. Cependant, l’impact de Covid 2.0 a été profond avec une consommation moyenne de Rs 334 millions par jour au T1FY22. Le solde total brut de trésorerie disponible est passé de 71 milliards de Rs au T4FY21 à 56 milliards de Rs au T1FY22, la dette hors obligation de location-acquisition est passée de 41 milliards de Rs en mars 21 à 58 milliards de Rs en juin 21, et la liquidité inexploitée disponible (SLB et lignes de crédit ) est passé de Rs 45 milliards en mars 21 à Rs 39 milliards en juin 21. Le QIP proposé (30 milliards de roupies) sera un fonds supplémentaire disponible. La structure de coûts reste compétitive avec l’introduction de néos (44 %/15 % de la flotte est constituée d’A320/321 neos au premier trimestre de l’exercice 22 et la part totale des néo pourrait atteindre 90 % d’ici la fin de l’exercice 23). L’initiative cargo cargo (PDG A321) diversifie le flux de revenus et peut contribuer de manière significative aux revenus totaux de l’exercice 23E. Nous ajustons les revenus d’intérêts inférieurs (Rs 1,6 milliard au premier trimestre de l’exercice 22 contre Rs 3,8 milliards au premier trimestre de l’exercice 21) et les pertes plus élevées au cours de l’exercice complet de l’exercice 22E. Déclassement vers ADD (depuis Buy) avec un prix cible révisé de Rs 1 800 (Rs 2 000 auparavant) basé sur 20x FY23E EPS de Rs 90 (Rs 100 plus tôt).

Gros impact de Covid 2.0 au premier trimestre de l’exercice 22 : la progression des revenus au cours du trimestre a été répartie entre Rs 15,4 milliards en avril, Rs 6,7 milliards en mai et Rs 9,6 milliards en juin. La tendance des revenus de juillet a été similaire à celle d’avril. Alors que la visibilité sur la reprise des voyages internationaux reste incertaine, la direction s’attend à revenir aux niveaux d’avant covid dans le segment domestique d’ici la fin de l’EX22.

Le binaire entre énorme profit et énorme perte fait de la reprise du trafic une thèse d’investissement vitale : l’énorme flotte d’IndiGo (277 avions répartis entre 122 A320 neos, 85 A320 ceos, 41 A321 neos et 29 ATR) crée une base de coûts fixes massive, ce qui d’énormes entrées de trésorerie (bénéfices et ventes à terme) pendant les opérations et d’énormes sorties lorsque les opérations sont sous-optimales, comme on l’a vu au cours de l’exercice 21. En tant que tel, la reprise du trafic est un important moteur de revenus. Le nombre total de passagers quotidiens intérieurs actuels en juillet-TD est d’environ 159 000. Même avec > 250 000 par jour, IndiGo a enregistré une perte de Rs 10 milliards au T4FY21. La consommation de liquidités devrait donc se poursuivre à court terme, en particulier avec un deuxième trimestre saisonnièrement faible et des prix du brut plus élevés.

