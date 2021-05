Coin des analystes: rétrograder Ujjivan à “ neutre ” avec un TP de Rs 240

En outre, les collectes d’avril indiquent des baisses de 300 à 600 pb dans tous les portefeuilles, les IMF diminuant à 88% contre 94% le 21 mars, et le mois de mai verra peut-être une nouvelle baisse.

Le quatrième trimestre d’Ujjivan a été faible sur le plan opérationnel, avec une inversion des intérêts de 750 millions de roupies ayant un impact sur le PPOP (-22% t / t), ce qui était nettement inférieur à nos attentes. Ujjivan a réussi à rester à peine rentable pour FY21, sans provisions au T4 (inversion de Rs 250 millions) malgré un impact Covid-19 wave-2 ainsi qu’une contrainte résiduelle relativement importante de la vague 1, et grâce à des réductions de coûts (en partie non durables). Nous avons été particulièrement surpris par les grands NPA sur tous les segments (GNPA: MSE – 10,3%, logement abordable – 3,6% et IMF 7,8%), ce qui souligne que le problème ne se limite pas aux IMF.

Les niveaux de stress globaux restent élevés avec 1) PAR 30-90 de 4,4%, 2) livre restructuré non-NPA dans l’IMF de 6,6% (quelques chevauchements dans PAR), 3) NPA net toujours élevé à 2,9% (PCR de seulement 60% ). En outre, l’impact de la vague 2 sera important compte tenu de l’intensité / de la propagation et du manque de mesures de soutien donnés précédemment – l’efficacité de la collecte a connu une baisse de 300 à 600 pb dans les segments en avril 21. Nous pensons donc qu’Ujjivan n’est clairement pas encore sorti du bois et que des PPOP / AUM inférieurs d’environ 4% restreindront sa capacité à absorber un impact aussi important.

Nous prévoyons des ROE de 4% en FY22F avec un coût de crédit de 425 pb (525 pb dont 1,7 milliard de roupies de coussin de provision). Nous avons réduit nos estimations PAT pour les exercices FY22F / 23F de 65% / 15% en raison d’une croissance plus faible et d’un coût de crédit plus élevé. Nous rétrogradons Ujjivan à Neutral avec un TP réduit de Rs 240 (1,3x FY23 BVPS contre 1,5x précédemment) avec une baisse de l’opco (juste valeur de Rs 26 pour la banque) et un ajustement pour une remise de 20% de holdco.

La qualité des actifs – toujours pas sortie du bois: le GNPA% a légèrement augmenté à 7,1% (4,8% au 3T), avec les GNPA dans les IMF / MSE / logement à 7,8% / 10,3% / 3,6%. 60% du PCR reste faible (65% dans les IMF) d’autant plus que ~ 7% du livre des IMF est restructuré et le PAR 30-90 est de 4,4% (global). Le stress reste élevé dans tous les segments avec un PAR> 0 à 16% / 23% / 10% pour les IMF / MSE / Logement.

En outre, les collectes d’avril indiquent des baisses de 300 à 600 pb dans tous les portefeuilles, les IMF diminuant à 88% contre 94% le 21 mars, et le mois de mai verra peut-être une nouvelle baisse.

De manière surprenante, les encaissements en MSE (sécurisés) sont inférieurs à ceux des MFI, ce qui donne beaucoup moins de confort sur les nouveaux segments dans lesquels Ujjivan est entré.

De plus, avec seulement 1,7 milliard INR de coussin de provision, nous pensons que FY22F sera une autre année de coût de crédit de 4-5%.

