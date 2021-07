Provisions pour superposition de gestion réduites à 4,83 milliards d’INR au 1QFY22 (contre 8,4 milliards de Rs au cours de l’EX21).

Résultats 1QFY22 – des défauts de paiement plus élevés ont conduit à des provisions élevées et à des reprises d’intérêts : Bajaj Finance (BAF IN) a déclaré un bénéfice net de Rs 10 milliards (+4% en glissement annuel/-26% en glissement trimestriel. Des inversions d’intérêts de Rs 4.51bn au 1QFY22e (Rs 3.06bn au 1QFY21) ) a maintenu NIM sous pression à 10 % (+9 pb en glissement annuel/-27 pb en glissement trimestriel). Des dérapages plus élevés (8,9 % de l’encours d’ouverture annualisé) et des radiations (Rs 9,5 milliards) au cours du trimestre ont entraîné une augmentation des provisions à Rs 17,5 Mds (+4% en glissement annuel/42 % en glissement trimestriel). Le niveau 3 brut a augmenté de 117 points de base en glissement trimestriel à 2,96 % tandis que la couverture des provisions est tombée à 51,3 % (58,4 % au 4T21). Les actifs restructurés ont diminué de 4,52 milliards de roupies en glissement trimestriel à 12,87 milliards de roupies. provisions réduites à 4,83 milliards d’INR au 1QFY22 (vs 8,4 milliards de Rs au FY21).

Faits saillants du commentaire de la direction : L’incapacité de collecter pendant le verrouillage lié à Covid-19 a contribué à l’augmentation des NPL en 1QFY22. Les dérapages sont principalement dus au segment des trois-roues au sein du financement automobile, qui représente environ 30 % de l’ensemble des prêts automobiles. Les demandes de restructuration ont été moins nombreuses qu’auparavant. Le taux de rebond de l’IME, qui a augmenté à 1,08x par rapport au niveau du 4QFY21 au cours du trimestre, s’est amélioré pour atteindre 0,96x en juillet 2021. La direction prévoit un ratio coûts/revenus de 33% d’ici le 4QFY22 (30,6% au 1QFY22), des GNPA de 1,7 -1,8% d’ici l’EX22 (2,96% en 1QFY22) et des provisions de Rs 42-43bn en FY22, ce qui équivaut à ~260pb du coût du crédit.

Nous avons réduit nos estimations de bénéfices de 8 % pour les FY22e et FY23e : nous modérons nos perspectives de croissance des actifs sous gestion à un TCAC de 20 % sur les FY21-23e (contre 27 % plus tôt). D’autres facteurs de nos réductions de bénéfices sont une réduction de nos estimations NIM et NII pour intégrer la proportion croissante de prêts hypothécaires (qui sont confrontés à une pression concurrentielle sur les rendements et sont par nature une activité à faible spread) et ~ 2,6% des coûts du crédit au cours de l’EX21e, conformément avec des conseils de gestion. Malgré la réduction, notre estimation de RoE pour BAF reste à + 20 % pour les FY23e et FY24e.

Déclasser à Maintenir car l’incertitude sur la croissance et la qualité des actifs devrait peser sur les valorisations : à 6,7x/35,5x FY23e BV/EPS, respectivement, les valorisations de BAF semblent chères, à notre avis. La modération des perspectives de croissance des actifs sous gestion, la pression NIM due à l’évolution de la composition des prêts et l’excédent de qualité des actifs en raison des perturbations liées à Covid-19 devraient rester des obstacles à une réévaluation à partir d’ici. La création de valeur issue de la transformation numérique n’est pas quantifiable. La hausse à court terme devrait être limitée. Nous abaissons notre prix cible à Rs 6 390 contre Rs 6 500, ce qui implique une hausse de 8% et 7,3x FY23e BV. Nous abaissons notre note à Conserver au lieu d’Acheter.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.