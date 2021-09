Les réductions de capacité à court terme restent des mesures tactiques.

La hausse des prix du Brent et l’absence de réduction structurelle majeure de la capacité pourraient limiter les écarts d’InterGlobe Aviation (IndiGo) à 0,34 au cours de l’exercice 23, selon nos estimations.

Nos écarts comprennent l’amortissement et les intérêts débiteurs. L’entrée de nouveaux acteurs, le retard dans la reprise des voyages internationaux, l’absence plus longue de voyages d’affaires à haut rendement et le faible solde de trésorerie ne justifient pas une augmentation des multiples.

Rétrograder à VENDRE d’ADD avec un prix cible révisé de Rs 1 650 (auparavant : Rs 1 800) sur la base d’un BPA 20x FY23E de Rs 82,4 (auparavant : Rs 90). Notre baisse des bénéfices est due à la hausse des prix du brut Brent de 65 $/b au cours de l’EX23 par rapport à 60 $/b auparavant et aux prix actuels du Brent de 78 $/b.

Il y a des points positifs incrémentiels sur la reprise du trafic, le nombre de passagers quotidiens passant de 62 000 en mai 21 à 231 000 fin septembre 21. De plus, le gouvernement a également augmenté la capacité de vol autorisée à 85 % en septembre 21, contre 50 % en juin 21. Ceux-ci ont été bien soutenus par l’amélioration des PLF de 70 %/72 % en août/septembre 21 alors que la saison des fêtes se raffermit. L’amélioration du nombre de vaccinations, le contrôle des cas de Covid et la demande de voyages refoulée restent des macro-positifs. IndiGo a été en mesure d’atteindre de nouveaux sommets de part de marché domestique à 56% en FY22-TD contre 48/55% en FY20/FY21.

Cependant, il existe de nombreux vents contraires, notamment (1) les prix élevés du brut Brent (actuellement à 78 $ / baril), (2) aucun signe de reprise des voyages internationaux. Ce segment était censé représenter environ 25 % de la capacité totale de la plupart des compagnies aériennes indiennes d’ici l’exercice 23 et, par conséquent, créer une offre excédentaire sur le marché intérieur et (3) la plupart des compagnies aériennes sont en mesure de travailler avec les bailleurs sur la restructuration des paiements de location et, par conséquent, aucune structure des coupures d’approvisionnement sont en vue. Les réductions de capacité à court terme restent des mesures tactiques.

Il est peu probable que le RASK d’IndiGo affrète au-delà de 4,3 Rs au cours de l’exercice 23, étant donné qu’il n’y a pas de réduction structurelle de capacité et que de nouveaux acteurs entrent sur le marché. Ceci est également vu empiriquement car le RASK d’IndiGo n’a jamais traversé `4 historiquement. Une forte augmentation de la RASK est également difficile compte tenu du retard dans la reprise des voyages d’affaires où l’inélasticité des prix est relativement plus élevée. Les déplacements de loisirs peuvent être freinés par des prix plus élevés et au-delà d’un certain prix, les modes alternatifs comme le rail et la route deviennent plus attractifs.

Il est peu probable que le carburant/ASK descende en dessous de 1,25 Rs au cours de l’exercice 23 si nous prenons en compte le brut Brent à 65 $/b (actuellement les prix sont de 78 $/b). Il s’agit d’une efficacité après affacturage de 15 % d’une flotte néo complète et d’un gain possible grâce à l’utilisation d’A321. Le coût hors carburant/ASK est susceptible d’atteindre l’efficacité et, par conséquent, il est estimé qu’il n’augmentera qu’à 5% du TCAC entre FY19-23E. Par conséquent, le meilleur écart de cas (également notre estimation) pour IndiGo reste à Rs 0,34 pb par ASK au cours de l’EX23E.

