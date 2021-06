L’EBITDA 4QFY21 de JSWE a augmenté de 10% en glissement annuel à Rs 6,3b (v/s notre estimation de Rs 5,3b).

Augmentation des énergies renouvelables, mais les évaluations reflètent bien les plans à venir : les résultats de JSW Energy (JSWE) reflètent l’avantage des frais de retrait pour un ancien contrat d’achat d’électricité (PPA) avec Telangana. Au niveau consolidé, l’EBITDA a augmenté de 10 % en glissement annuel à Rs 6,3 milliards. La co. a pour objectif d’améliorer son empreinte en énergies renouvelables, avec des plans pour atteindre un total de 10 GW de capacité installée d’ici l’exercice 25 (v/s 4,5 GW actuellement). Des gains de 2,2 GW (y compris ceux des captives du groupe) donnent de la visibilité à ces plans. Cependant, même si nous prévoyons la mise en service réussie de ces projets au cours des 2 à 3 prochaines années, le prix actuel en tient compte. En outre, les risques d’exécution dans les délais persistent étant donné le manque d’APP pour ces projets. Nous augmentons notre prix cible basé sur le SOTP à Rs 130/sh (auparavant : Rs 85/sh) capturant a) le bénéfice de 2,2 GW des projets renouvelables à venir et b) l’augmentation de la valeur de la participation de JSWE dans JSW Steel. Cependant, avec la forte augmentation du stock au cours des trois derniers mois, les avantages possibles sont mieux saisis. En conséquence, nous déclassons l’action en « Vendre ».

Le bénéfice d’exploitation bénéficie des revenus liés aux charges de back-down : l’EBITDA de JSWE au quatrième trimestre de l’exercice 21 a augmenté de 10 % en glissement annuel à Rs 6.3b (v/s notre estimation de Rs 5.3b). Le nombre plus élevé que prévu était attribuable aux revenus de 1 milliard de roupies liés aux frais de retrait pour un ancien PPA Telangana. Les volumes de ventes à court terme ont baissé de 55% en glissement annuel à 330 MU. Les charges d’intérêts ont augmenté de 34% QoQ / 4% YoY à Rs 2,6b (est. Rs 2,0b) en raison de certains provisions pour passifs liés à sa centrale hydroélectrique. PAT était en baisse de 2% en glissement annuel à Rs 1.1b (notre est.: Rs 1.0b). La production hydroélectrique a baissé de 11% en glissement annuel, avec un EBITDA pour le segment en baisse de 27% en glissement annuel à Rs 0,7b. L’EBITDA de Barmer était stable en glissement annuel à Rs 2,4 milliards. La dette nette (y compris les acceptations et les avances à court terme) a été réduite à 65,5 milliards de roupies (v/s 98,1 milliards de roupies à la fin de l’exercice 2020). Les créances ont baissé de manière significative à IRs 13b (v/s Rs 21b à fin FY20). Le PAT ajusté pour l’exercice 21 était en baisse de 5 % en glissement annuel en raison de la baisse des volumes marchands, compensée par la baisse des frais d’intérêt sur la réduction de la dette.

Faits saillants des commentaires de la direction : JSWE prévoit d’atteindre 10 GW d’ici l’exercice 25, dirigé par 0,8 GW ​​de SECI IX, 0,45 GW de SECI X et 0,96 GW de projets captifs de groupe. Il cible 3 GW supplémentaires de projets issus des prochaines enchères.

