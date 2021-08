Coin des analystes – SBI Life Insurance : Retenir « acheter », les ULIP ont une demande soutenue

Défis opérationnels tels que la gestion des activations sur l’ensemble du réseau de succursales et la continuité de la gestion compte tenu de sa filiation PSU

La dynamique commerciale reste forte en juillet et août : L’amélioration de la dynamique commerciale observée en juin s’est poursuivie en juillet et août. Tous les segments de produits ont contribué à cette croissance. L’épargne hors pair a enregistré une croissance de 50 % en glissement annuel en juillet. La performance du premier trimestre de l’exercice 22 de ce segment a été mitigée en raison de la forte traction des ULIP. Cependant, d’ici le deuxième trimestre de l’exercice 22, attendez-vous à ce que la croissance revienne dans le noir. Les ULIP ont soutenu une forte demande grâce à la surperformance du marché des capitaux.

La croissance de la protection sera tirée par le commerce de détail et la protection du crédit : malgré la pandémie, SBI Life est resté constructif sur la protection du commerce de détail. À l’avenir, la société s’attend à ce que la protection du crédit commence à se déclencher à mesure que le portefeuille de prêts aux particuliers de SBI s’accélère. Une tarification plus élevée que celle de l’industrie a facilité la gestion de la hausse des prix de la réassurance. Le terme de groupe est une entreprise hautement concurrentielle; il reste donc sélectif sur ce segment.

La distribution pourrait être encore renforcée en mettant l’accent sur le canal d’agence : l’agence reste un élément important de la stratégie de distribution avec une contribution d’environ 30 % en APE. L’accent est mis sur l’éducation et la formation des agents individuels afin qu’ils puissent comprendre les divers produits, les besoins des clients et améliorer la productivité. SBI life y investit donc en permanence pour en tirer des bénéfices à long terme. Malgré le verrouillage du premier trimestre, les ventes de l’agence ont augmenté de 38% en glissement annuel pour atteindre 4,7 milliards de roupies.

Principaux risques : Faiblesse prolongée des marchés des capitaux affectant la persistance de l’ULIP : Les renouvellements limités nuisent manifestement à une activité de gestion d’actifs à coûts largement fixes, en raison d’une réduction de la taille des actifs et des pressions conséquentes sur la rentabilité liées aux coûts. Les changements réglementaires peuvent avoir un impact profond. Défis opérationnels tels que la gestion des activations sur l’ensemble du réseau de succursales et la continuité de la gestion compte tenu de sa filiation PSU

Perspectives et valorisation : Qualité à valorisation attractive ; retenir « acheter ». Le meilleur rapport de coûts de sa catégorie, l’amélioration de la persistance et la forte croissance des primes assurent la continuité d’une solide performance d’exploitation. Bien que la marge ait augmenté sur l’exercice, elle reste à la traîne par rapport à ses pairs et a donc la plus grande marge d’amélioration par rapport aux FY21-23E. L’action se négocie à 2,5x FY22E P/EV ; à notre avis, il mérite une revalorisation à la hausse. Maintenez ‘BUY/SO’.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.