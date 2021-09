Coin des analystes – Schéma Auto PLI : les NEV restent la pièce maîtresse

in

Programme PLI – Principaux points à retenir : des incitations financières d’une valeur de Rs 260,58 milliards à fournir à l’industrie sur cinq ans.

Le gouvernement a approuvé le programme d’incitation à la production (PLI) pour l’industrie automobile avec un accent clé sur les véhicules à énergie nouvelle (NEV), améliorant les capacités de fabrication locales de technologies automobiles avancées.

Selon les décideurs politiques, le programme PLI devrait ajouter Rs 475 milliards de nouveaux investissements et une production supplémentaire de plus de Rs 2,3 lakh crore sur cinq ans. Ces investissements sont susceptibles de créer 760 000 opportunités d’emploi supplémentaires.

Le programme PLI pour le secteur automobile est ouvert aux entreprises automobiles existantes ainsi qu’aux nouveaux investisseurs qui ne sont actuellement pas dans le secteur de la fabrication d’automobiles ou de composants automobiles.

Le schéma comporte deux volets, à savoir. Programme d’incitation Champion OEM et programme d’incitation Champion pour les composants.

Le programme d’incitation OEM est un programme « lié à la valeur des ventes », applicable de manière critique uniquement aux NEV (par exemple, les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile à combustible à hydrogène). Le programme d’incitation des composants est également un programme « lié à la valeur des ventes », applicable uniquement pour 22 composants de technologie automobile de pointe (détails attendus) sur tous les véhicules.

Pour bénéficier des incitations PLI, les conditions suivantes doivent être remplies : 1) Pour les OEM champions : les revenus mondiaux du groupe doivent être d’au moins 100 milliards de roupies et les investissements (pas nécessairement liés à la NEV) de 30 milliards de roupies (à partir du 1er avril 2021) ; 2) fabricant de composants champion avec des revenus de Rs 5bn et un investissement de Rs 1,5 milliard. Pour les nouveaux investisseurs non automobiles, la valeur nette mondiale devrait être supérieure à 10 milliards de roupies.

Pour être admissibles aux incitations, les autres constructeurs automobiles doivent disposer d’un minimum de nouveaux investissements nationaux de 20 milliards de Rs pour les constructeurs, de 10 milliards de Rs pour les constructeurs de 2/3 W, de 2,5 milliards de Rs pour les fabricants de composants et de 5 milliards de Rs pour les nouveaux investisseurs non automobiles sur cinq ans.

Le programme PLI viendra s’ajouter au programme PLI déjà lancé pour Advanced Chemistry Cell (Rs 181 milliards) et Faster Adaption of Manufacturing of Electric Vehicles (FAME) (Rs 100 milliards) pour stimuler la fabrication de véhicules électriques en Inde. Les incitations cumulatives offertes dans les trois programmes s’élèveraient à 541,54 milliards de roupies, ciblant à la fois la demande et l’offre.

Notre point de vue : le programme PLI indique clairement que les décideurs politiques restent concentrés sur la promotion des NEV par rapport aux véhicules ICE traditionnels. Cependant, du côté des composants, une liste de 22 technologies avancées (détails attendus) qui ont été identifiées pour une localisation agressive en Inde. Divers équipementiers ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’exclusion des véhicules ICE du programme d’incitations. Nous pensons que, parmi les équipementiers, Tata Motors, M&M, TVS Motors et Ashok Leyland (ont annoncé des plans d’investissement pour les NEV) seraient probablement en mesure de bénéficier du programme PLI.

