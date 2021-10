Coin des analystes : Star Health surpasse l’industrie en termes de croissance des primes au cours des exercices 2018-21

Son ratio combiné a été parmi les meilleurs de l’industrie à 92-94%, sauf au cours de l’exercice 21, qui a été affecté par plusieurs événements exceptionnels.

Modèle commercial convaincant dans une industrie prometteuse : Star Health and Allied Insurance (STAR), constituée en 2006, est le plus grand assureur-maladie privé en Inde, avec une part de marché de 15,8 % et des primes brutes émises (GWP) de 93,5 milliards de roupies au cours de l’exercice 21.

Au cours de l’exercice 21, le GWP de santé de détail pour STAR était plus de 3 fois le GWP de santé de détail du deuxième participant le plus élevé du marché de l’assurance santé de détail. Il détient une part de marché de 31 % dans le segment de la santé au détail.

Au cours des exercices 18-21, STAR a surperformé l’industrie en termes de croissance des primes, avec une croissance de 31,4 %/ 32,4 %/ 35,3 %/ 8,5 % pour les primes totales/la santé au détail/la santé collective/les accidents personnels.

Les agents individuels représentent plus de 78% de ses collections de primes, et avec 0,43 million d’agents, il possède le plus grand nombre d’agents parmi les assureurs-maladie autonomes (SAHI). Il dispose d’un réseau de 737 succursales (présence pan-indienne) et de liens avec plus de 90 agents d’entreprise.

Son ratio combiné a été parmi les meilleurs de l’industrie à 92-94%, sauf au cours de l’exercice 21, qui a été affecté par plusieurs événements exceptionnels. Son ratio de dépenses a connu une baisse constante à 19,6 % au cours de l’exercice 21, contre 26,9 % au cours de l’exercice 18.

Assurance-maladie de détail — une grande opportunité : Le secteur de l’assurance-maladie est sur le point de connaître un TCAC de 18 %/23 %/15 %/11 % dans le segment Total/Détail/Groupe/Gouvernement au cours des exercices 21-25E (estimations CRISIL). Une sous-pénétration sévère en serait le principal moteur.

À l’heure actuelle, seulement 3 % de la population est couverte par des régimes d’assurance-maladie de détail. Avec les régimes publics et d’entreprise, la couverture passe à 37 % de la population. Par rapport à d’autres grandes économies, la prime d’assurance maladie en pourcentage du PIB (0,36 %), la densité (5 $) et les dépenses de santé directes (63 %), l’Inde est moins bien lotie. En outre, la pandémie de Covid-19 a créé une poussée pour la demande d’assurance maladie, qui s’est traduite par une croissance de 28 % / 25 % des primes d’assurance maladie de détail au cours des exercices 21/4 MFY22. La croissance a été tirée par 1) une augmentation du nombre de personnes souscrivant à une assurance maladie, 2) une augmentation de la somme assurée par les clients existants et 3) des hausses de prix mises en œuvre par les entreprises au cours de l’exercice précédent.

Principaux risques : si la pandémie de Covid-19 a entraîné une baisse de la demande d’assurance maladie, elle a également entraîné une augmentation du taux de sinistres. Par conséquent, une troisième vague Covid pourrait s’avérer préjudiciable aux revenus étant donné que la gravité des réclamations Covid-19 est de 2 fois les réclamations non-Covid. La concurrence accrue des assureurs généraux multi-branches peut constituer un risque pour la croissance de STAR. L’extension de la couverture des programmes gouvernementaux, tels que Ayushman Bharat, à ceux au-delà de la catégorie BPL peut ralentir le taux de croissance de l’industrie.

