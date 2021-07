Coin des analystes – Suryoday SFB : Initier avec ‘acheter’ & TP de Rs 310

Nous commençons avec une cote d’achat et un prix cible de Rs 310, valorisant l’action à 1,8 valeur comptable pour l’exercice 23E.

Suryoday Small Finance Bank (Suryoday) est l’une des principales SFB en Inde en termes de rentabilité – avec un RoA > 2 % au cours des exercices 19-FY20, soutenu par une rentabilité (coût/actifs à <5,5 % au cours de l'exercice 21) et des NIM plus élevés.

Une forte croissance de l’activité avec des avances/dépôts générant un TCAC de 39 % / 63 % entre FY18 et FY21, même pendant la phase de transition, et environ 80 % des dépôts de détail au 21 mars témoigne d’une exécution supérieure.

Bien que le parcours des actifs de vente au détail de Suryoday ait suivi sa courbe d’apprentissage, une croissance de meilleure qualité est probable dans un avenir prévisible, tirée par : 1) une architecture commerciale remaniée avec une équipe de collecte séparée, 2) une souscription de crédit stricte et 4) une concentration sur les petits billets des prêts garantis dans des segments tels que SCV, logements abordables, etc. Alors que les préoccupations de Suryoday concernant la qualité des actifs persistent dans un contexte de résurgence de Covid et de sa forte exposition au segment des IMF, nous nous attendons à une rentabilité meilleure et durable à long terme grâce à : 1) concentration progressive sur les actifs garantis, 2) leadership en matière de coûts, 3) capital adéquat (CAR : 51 %), et 4) provision prudente (la banque est parmi les très rares à avoir une politique de provision flottante). Nous commençons avec une cote d’achat et un prix cible de Rs 310, valorisant l’action à 1,8 valeur comptable pour l’exercice 23E.

Leadership en matière de coûts pour assurer une meilleure rentabilité que ses pairs : le facteur le plus critique pour la plupart des SFB après l’obtention d’une licence au cours des exercices 2016-2017 était d’étendre leur portée géographique pour créer une franchise de responsabilité civile, maintenir une croissance élevée des actifs et investir dans la création de marque, les offres numériques, les nouveaux métiers, etc. avec un impact minimal sur la rentabilité. Cependant, très peu, comme Suryoday, ont réussi à réduire leurs coûts totaux (de >150bps entre FY18 et FY21), tout en élargissant leur réseau de distribution de 32% et leurs effectifs de 21% au cours de la même période. La taille optimale de chaque agence bancaire, donc des dépenses d’exploitation relativement plus faibles par agence, la numérisation de bout en bout de nombreuses opérations, y compris la recherche de prêts et une proportion plus élevée de rémunération variable comme les ESOP, sont les principaux facteurs de coût. Suryoday a contenu ses coûts hors personnel à <2% même pendant l'expansion de son réseau d'agences de 241 en FY18 à 556 en FY21.

Franchise de dépôt granulaire en évolution rapide : après le début des opérations de SFB en CY17, Suryoday s’est concentré sur la création d’un approvisionnement durable à long terme, c’est-à-dire une base de dépôts de détail granulaire. Des offres de produits complètes, une présence stratégique dans des centres riches en dépôts comme les villes métropolitaines et de niveau 1, un service client personnalisé et des taux d’intérêt plus élevés l’ont aidé à augmenter la part des dépôts de détail à 80 % d’ici le 21 mars avec un ratio CASA à 15 %.

Compte tenu de sa faible base, il a généré un TCAC de 63 % des dépôts entre les exercices 18 et 21, avec une croissance des dépôts de détail beaucoup plus élevée. Nous pensons que sa franchise de dépôt granulaire en évolution rapide fournira non seulement une source de financement stable pour augmenter les actifs sous gestion, mais qu’elle amortirait également les marges d’une probable modération des rendements des actifs, car elle se concentre progressivement sur la croissance des actifs garantis plus rapidement que les prêts des IMF.

Normalisation des coûts du crédit et leadership soutenu en matière de coûts pour stimuler la rentabilité : alors que Suryoday a généré une rentabilité de pointe au cours de l’exercice 2019-exercice 20 (RoA > 2%) soutenue par la rentabilité, son coût du crédit est resté élevé à une moyenne de > 2 % contre < 1 % pour pairs au cours de la même période.

Les perturbations causées par Covid maintiendront probablement le coût du crédit à un niveau plus élevé au cours de l’EX22E, mais nous prévoyons que la rentabilité au cours de l’EX23E et au-delà sera tirée par : la part croissante des actifs garantis de détail, la résilience des emprunteurs des IMF et le leadership en matière de coûts. Nous estimons que le RoA atteindra 1,8 % et le RoE > 8 % d’ici l’exercice 23E.

Principaux risques : A) une exposition plus élevée des IMF dans le Maharashtra pourrait entraîner des collectes plus faibles que prévu, et B) une croissance incrémentielle à un coût plus élevé pourrait entraîner une augmentation des coûts / des actifs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.