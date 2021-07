Coin des analystes – Titan : Conserver « acheter », augmenter le TP à Rs 1 900 contre Rs 1 830

in

Titan est bien placé pour tirer parti du potentiel de croissance à long terme du secteur de la joaillerie

Croissance de la joaillerie au T1 impactée par COVID-19 : 1) La croissance de la joaillerie (hors ventes de lingots) à 107 % en glissement annuel (sur la base bénigne de l’année dernière) est toujours assez impressionnante dans un trimestre perturbé par la deuxième vague de COVID-19 avec seulement 47 % du magasin total jours opérationnels. Environ 90% des magasins sont désormais ouverts, mais un tiers d’entre eux sont toujours bloqués le week-end. 2) Sur une note positive, malgré des jours d’exploitation inférieurs, les ventes de juin ont été meilleures que l’an dernier. En outre, la division a gagné du terrain avec de nouveaux clients et les nouvelles inscriptions au programme Golden Harvest se sont améliorées en termes d’année, indiquant des perspectives de demande positives à venir. 3) Malgré le verrouillage, Titan a tout de même ajouté 5 magasins Tanishq sur une base nette au premier trimestre. 4) Les montres (ventes en hausse de 280 % en glissement annuel) et les lunettes (ventes en hausse de 117 % en glissement annuel) ont enregistré une reprise plus rapide que l’année dernière, grâce à la présence omnicanale et à la reprise des visites sans rendez-vous. 5) Les magasins Taneira n’étaient opérationnels que pour 30 % du nombre total de jours de magasin au premier trimestre. 11 de ses 14 magasins sont désormais ouverts. 6) Dans l’ensemble, les ventes de Titan au premier trimestre ont augmenté de 117% en glissement annuel (hors ventes de lingots), ce qui est impressionnant, à notre avis, étant donné le contexte difficile du trimestre.

Nous nous attendons à un fort rebond de la demande : 1) Titan a relativement bien géré la perturbation, et alors que la deuxième vague de COVID-19 s’atténue et que la vaccination s’accélère, un fort rebond des revenus est imminent, à notre avis, compte tenu du cheminement de la reprise observé. l’année dernière, lorsque les ventes de bijoux ont constamment dépassé les attentes. 2) La base favorable pour l’EX22, la reprise progressive de la demande et le déploiement continu du réseau (Titan a ajouté 26 magasins au cours d’un FY21 perturbé) laissent toujours présager une forte croissance au cours de l’EX22e, qui continuera à être un catalyseur clé pour la performance des actions, à notre avis.

Le parcours de gain de parts de marché pour Titan s’accélérera : 1) Titan est bien placé pour tirer parti du potentiel de croissance à long terme du secteur de la bijouterie (stimulé par la confiance des consommateurs, la marque, la proposition de valeur convaincante des prix, les offres d’échange, la conception, le mariage focus) en gagnant régulièrement des parts de marché. 2) Le poinçonnage obligatoire (le gouvernement a commencé la mise en œuvre progressive à partir du 16 juin 2021) donne désormais une nouvelle impulsion structurelle à l’industrie en transition vers le commerce organisé, où Titan a logiquement le droit de gagner, avec 100 % de ses bijoux poinçonnés. Voir : Obligatoire marquant un autre catalyseur positif, 25 mai 2021. 3) Titan construit également des options de croissance à long terme, telles que Taneira (usure ethnique), qui a bien commencé et a le potentiel d’être un important moteur de valeur.

Retain Buy, nouveau TP Rs1900 : le cours actuel de l’action intègre des attentes de croissance des bénéfices à long terme d’environ 15 %, ce qui, selon nous, est un obstacle facilement surmontable étant donné la position formidable de Titan pour saisir la valeur de la croissance potentielle du segment. . Nous ajustons nos estimations, augmentons notre TP à 1 900 INR (au lieu de 1 830 INR) et conservons un « Acheter ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.