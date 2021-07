in

La marge d’EBITDA s’est contractée à un rythme plus faible (110 pb sur un an) à 31,7% (est. 30,5%) en raison d’un levier opérationnel légèrement meilleur.

La reprise de la croissance aux États-Unis dépend largement de l’autorisation réglementaire : la performance de TRP au premier trimestre de l’exercice 22 est largement conforme à nos estimations. La dynamique de croissance des activités de formulation domestique (DF) a été contrebalancée par une performance modérée aux États-Unis et un taux d’imposition plus élevé. Il continue de travailler sur des dépôts de site alternatifs pour réduire l’impact des problèmes réglementaires de l’USFDA. Nous réduisons notre estimation du BPA FY22E/FY23E de 7 %/2 % pour prendre en compte un retard dans la résolution des problèmes de conformité USFDA sur ses sites clés et une utilisation plus élevée du crédit MAT, augmentant ainsi le taux d’imposition effectif. Nous évaluons le TRP à 25x les bénéfices anticipés sur 12 mois pour arriver à notre TP de Rs 2 800. Les ratios de rendement globaux peuvent être supprimés jusqu’à ce qu’il y ait une reprise des revenus du segment américain. L’évaluation actuelle tient compte de manière adéquate d’une hausse dans le segment des génériques de marque. Nous maintenons notre note « neutre ».

Gains en ligne; la pression sur les prix aux États-Unis l’emporte sur la croissance de l’activité DF : le chiffre d’affaires a augmenté de 4% en glissement annuel pour atteindre 21,3 milliards de roupies (estimé 20,8 milliards de roupies) au 1TFY22. Les ventes de DF ont augmenté de 18 % en glissement annuel pour atteindre 11 milliards de roupies (51 % des ventes). Les ventes au Brésil ont augmenté de 9% en glissement annuel (14% en termes de CC) à Rs 1,5 milliard (7 % des ventes). Les ventes de fabrication sous contrat ont augmenté de 6 % en glissement annuel pour atteindre 1,5 milliard de roupies (7 % des ventes). Les ventes en Europe ont augmenté de 6 % en glissement annuel pour atteindre 2,6 milliards de roupies (12 % des ventes). Les ventes aux États-Unis ont diminué de 26% en glissement annuel à Rs 2,7 milliards (36 millions de dollars; 12% des ventes). La marge brute s’est contractée de 160 pb sur un an à 72,4 % en raison de l’évolution du mix produits. La marge d’EBITDA s’est contractée à un rythme plus faible (110 pb sur un an) à 31,7% (est. 30,5%) en raison d’un levier opérationnel légèrement meilleur.

Évaluation et avis : nous réduisons notre estimation du BPA pour l’exercice 22E/exercice 23E de 7 % / 2 % pour tenir compte d’un retard dans les approbations de l’ANDA en raison de problèmes réglementaires à Indrad/Dahej et d’un taux d’imposition effectif croissant. Nous continuons d’évaluer le TRP à 25x les bénéfices à terme sur 12 mois et roulons notre TP à 2 800 Rs.

Nous prévoyons un TCAC de 13 % des bénéfices, mené par un TCAC de 11 %/12 %/8 %/11 % des ventes DF/US/Brésil/Allemagne, et une expansion de la marge EBITDA de 80 pb en raison de la baisse des opex dans DF après la rationalisation de la force de vente. Nous maintenons notre note « neutre », car la valorisation actuelle tient compte de manière adéquate d’une perspective d’amélioration sur DF/Allemagne/Brésil.

