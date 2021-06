in

Il a lancé 127 SKU au cours de l’exercice 21 et prévoit d’en lancer 100 autres au cours de l’exercice 22.

En parcourant le rapport annuel FY21, nous maintenons notre position positive sur TTK Prestige. La société est sortie plus forte au cours de l’exercice 21 et la dynamique de croissance se poursuivra au cours de l’exercice 22, la gamme de produits et la portée géographique continuant de s’étendre à l’échelle de l’Inde, soutenues par l’expansion des références SKU. La croissance des solutions de nettoyage peut être élevée, car la société entend que cette marque soit la première dans toute l’Inde dans cette catégorie, en tirant parti de son réseau marketing et de sa proposition de marque. Les exportations sont un autre levier de croissance, qui peut être porteur.

L’innovation se poursuit sans entrave malgré les défis de l’exercice 21 : l’innovation et la commodité semblent être des différenciateurs clés pour TTK et ont soutenu la croissance sur un marché extrêmement concurrentiel. La tendance s’est poursuivie sans entrave au cours de l’exercice 21, car toute la gamme d’autocuiseurs de la société a été mise à niveau vers la plate-forme Swatch. En outre, TTK est entré dans les casseroles au cours de l’exercice 21. Il a lancé 127 SKU au cours de l’exercice 21 et prévoit d’en lancer 100 autres au cours de l’exercice 22.

Exportations en folie / réduction de la dépendance à l’importation au cours de l’exercice 21 : TTK souhaite également augmenter ses exportations, car plusieurs marques mondiales, qui dépendaient de la Chine, diversifient leurs chaînes d’approvisionnement. Les exportations de l’exercice 21 étaient de 714 millions de roupies, en hausse de 70 % en glissement annuel sur la base inférieure. À compter d’octobre 20, TTK a arrêté les importations en provenance de Chine, ce qui a entraîné la non-disponibilité de certaines références au deuxième trimestre de l’exercice 21. Cependant, il a remédié aux contraintes du côté de l’offre en augmentant les capacités et en créant une chaîne d’approvisionnement en Inde.

Évaluation : En préparant cette note, nous n’avons pas modifié nos estimations. Nous maintenons notre recommandation d’achat sur l’action avec un objectif de cours inchangé de Rs 9 897 (37x FY23e EPS de Rs 267,50). Au CMP de Rs 8 529, l’action se négocie à 41x/32x FY22e/FY23 EPS de Rs 206/267,50. Risques : Demande limitée d’appareils de cuisine, ce qui pourrait avoir un impact sur les perspectives de croissance des activités domestiques de l’entreprise. Sentiment défavorable à travers le Royaume-Uni, qui pourrait nuire aux perspectives de demande de sa filiale Horwood.

