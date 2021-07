Nous commençons la couverture avec une note « ajouter » et un prix cible de Rs 35, valorisant l’action à 1,8 FY23E BV.

La philosophie de base d’Ujjivan Small Finance Bank (Ujjivan) consistant à diriger les affaires en se concentrant sur les capacités numériques, l’orientation client et l’inclusion financière s’harmonise bien avec la pénétration financière croissante de l’Inde, en particulier dans les zones rurales. Sa présence pan-indienne sans qu’aucun État ne contribue à plus de 20 % des actifs sous gestion au 21 mars, associée à un portefeuille de produits en évolution, lui permettrait de dépasser la croissance systémique du crédit une fois que la macro deviendrait favorable. Alors que le cheminement d’Ujjivan vers la constitution d’actifs garantis progresse bien, sa franchise de responsabilité continue d’évoluer avec des dépôts de détail à 48% du total des dépôts et un ratio CASA à 15%. La faiblesse du RoA au cours de l’exercice 21 est le résultat de la reconnaissance par la banque du stress et de son provisionnement initial – environ 10 % de couverture sur le portefeuille restructuré et 59 % sur les NPA. Bien que les problèmes de qualité des actifs à court terme persistent, compte tenu de sa forte exposition au segment des IMF, une concentration croissante sur les actifs garantis, une couverture saine sur le pool de stress existant et un coussin de provision à 1% renforce notre opinion selon laquelle Ujjivan fournirait un RoA normalisé d’ici l’EX23E. Nous commençons la couverture avec une note « ajouter » et un prix cible de Rs 35, valorisant l’action à 1,8 FY23E BV.

Présence pan-indienne sans qu’aucun État ne contribue à plus de 20 % des actifs sous gestion : Ujjivan, étant dans une activité de prêt non garanti (principalement des IMF) et prenant connaissance des vulnérabilités du segment aux événements externes tels que les catastrophes naturelles, les élections, etc., a construit une présence très diversifiée sans qu’aucun État ne contribue à plus de 20 % des actifs sous gestion. Ses opérations pan-indiennes avec une présence dans 24 États/UT et 248 districts aideraient à naviguer plus efficacement que ses pairs dans les cycles de crédit. De plus, son exposition à diverses zones géographiques beaucoup plus tôt dans son parcours devrait l’aider à construire un modèle de crédit exclusif sur la base de sa riche et relativement plus longue expérience de travail dans différentes régions.

Focus sur la « banque numérique » : Sous la nouvelle équipe de direction, dirigée par Nitin Chugh (pris en charge en tant que directeur général et PDG en décembre 19), Ujjivan s’est concentré sur la création de capacités numériques robustes visant à améliorer l’efficacité et une meilleure expérience client. Ouverture d’un compte de responsabilité numérique de bout en bout, ~99 % de l’origination des emprunteurs en mode portable et sans papier, réduction du TAT, amélioration de la productivité (baisse constante du ratio coûts/revenus) et adoption croissante de canaux alternatifs, par exemple la banque mobile, Internet bancaire, etc. parle de sa transformation numérique.

