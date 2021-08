Compte tenu du provisionnement probable au deuxième trimestre de l’exercice 22e et de l’incertitude entourant la nomination du nouveau directeur général et PDG, nous déclassons le titre à HOLD (ajout antérieur) avec un TP révisé de 20 Rs (31 Rs antérieur) car nous évaluons maintenant le titre à 1 x FY23e PBV contre 1,5x plus tôt.

Ujjivan Small Finance Bank (Ujjivan SFB) a organisé un appel d’analystes le 20 août 2021 dirigé par Samit Ghosh et Sunil Patel pour répondre aux préoccupations concernant les attritions plus élevées au niveau de la haute direction et du conseil d’administration dans un passé récent, suivi de la dernière démission de son directeur général et de son conseil d’administration. PDG – Nitin Chugh le 18 août 2021. Samit Ghosh (fondateur) a été nommé directeur supplémentaire au conseil d’administration d’Ujjivan SFB le 20 août 2021 avec 3 autres membres du conseil nouvellement nommés. Tout en admettant ses inquiétudes concernant la qualité des actifs et son intention d’assainir le bilan au T2FY22e, le conseil d’administration a assuré la continuité des initiatives commerciales stratégiques sous la nouvelle direction. L’objectif immédiat du conseil d’administration serait i) de gérer et d’améliorer la qualité des actifs avec un provisionnement initial si nécessaire et de renforcer l’équipe de recouvrement, ii) de reconstruire l’équipe de direction, iii) d’assurer une transition en douceur de la banque sous la nouvelle direction et iv) de préparer une feuille de route pour assurer un processus de fusion inversée en temps opportun de holdco et de la banque. Compte tenu du provisionnement probable au deuxième trimestre de l’exercice 22e et de l’incertitude entourant la nomination du nouveau directeur général et PDG, nous déclassons le titre à HOLD (ajout antérieur) avec un TP révisé de 20 Rs (31 Rs antérieur) car nous évaluons maintenant le titre à 1 x FY23e PBV contre 1,5x plus tôt.

Le conseil d’administration procédera à un examen de la qualité des actifs et initiera des mesures correctives pour renforcer le bilan d’ici le T2FY22e : le conseil d’administration admet que la gestion de la qualité des actifs dans l’environnement actuel ainsi que le changement de garde seront le principal défi. Néanmoins, il semblait confiant de naviguer en douceur compte tenu du conseil d’administration très expérimenté et de la nomination d’un officier spécial (Carol Furtado – candidat de choix compte tenu de son passage au sein du groupe Ujjivan pendant plus de 15 ans) pour une meilleure coordination entre le conseil d’administration et les équipes commerciales. L’accent immédiat serait mis sur le renforcement de l’équipe de collecte et la reconnaissance initiale du stress avec un provisionnement adéquat au T2FY22e. Après cela, il a l’intention d’atteindre la normalité des affaires d’ici le T4FY22e.

Nomination d’un agent spécial pour assurer une transition en douceur : le conseil a nommé un agent de service spécial pour assurer une transition en douceur sous une nouvelle direction, déclenchée par la démission du directeur général et chef de la direction actuel, Nitin Chugh, de son poste de directeur général et chef de la direction (le 30 septembre 2021). L’officier de service spécial reprendra également ses fonctions de PDG par intérim du 1er octobre 2021 jusqu’à la nomination du nouveau PDG (ce qui devrait prendre 3 à 4 mois). Carol Furtado, engagée dans le groupe Ujjivan depuis plus de 15 ans, est l’un des principaux candidats pour ledit poste sur la base de son expérience dans – A) la gestion de la crise précédente des IMF pour le groupe Ujjivan et B) le bon terrain et les bonnes personnes connect en raison de la gestion du chef de la division des ressources humaines à Ujjivan.

Principaux risques : risque à la hausse – provisions inférieures aux prévisions au T2FY22 et risque à la baisse – le retard dans la nomination du directeur général et du chef de la direction pourrait avoir une incidence sur le processus de transition et l’exécution de la banque.

