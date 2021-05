Coin des analystes: UltraTech Cement – Maintenir “ réduire ”, réviser FV à Rs 6,300

La direction est convaincue d’une forte reprise de la demande et considère l’impact à court terme de Covid-19 comme transitoire.

Les bénéfices d’UltraTech Cement au 4e trimestre de l’exercice21 ont été supérieurs à nos estimations, grâce à des volumes plus élevés (+ 30% en glissement annuel). La société s’est désendettée à un rythme impressionnant et devrait devenir de la trésorerie nette en FY2022E malgré les investissements de croissance. L’expansion de la capacité et les projets WHRS sont en voie de s’achever au cours de l’exercice 2022-23E et offrent une forte visibilité sur la croissance.

Avec un bilan solide et l’accent mis par la direction sur l’expansion du RoE, le versement de dividendes présente un risque à la hausse.

Les bénéfices de l’UTCEM ont été supérieurs à nos estimations et à celles du consensus – la société a déclaré un ebitda d’opérations en Inde de 36 milliards de roupies (+ 51% en glissement annuel, + 19% en glissement annuel) contre notre estimation de 34,5 milliards de roupies. Les volumes ont augmenté de 30% en glissement annuel, en avance sur la croissance de l’industrie au cours du trimestre. Les réalisations ont augmenté à 5 245 Rs / tonne (+ 4% en glissement annuel, + 1% en glissement annuel) en raison de la hausse des ventes de produits haut de gamme. L’Ebitda / tonne a augmenté à Rs 1 356 / tonne (+ 17% en glissement annuel, + 2% t / t; KIE: 1 346 Rs / tonne). Pour l’exercice 2021, l’ebitda a augmenté à Rs 113 milliards (+ 25% en glissement annuel) ou Rs 1370 / tonne (+ 19% en glissement annuel) sur des volumes plus élevés à 82,6 millions de tonnes (+ 5% sur un an), des prix plus élevés (+ 1% sur un an) et plus bas coûts (-4% en glissement annuel).

La direction a maintenu ses prévisions concernant l’achèvement de ses extensions de capacité de broyage de 19,5 mtpa et de 11,1 mtpa de clinker d’ici la fin de l’exercice 2023. La capacité de l’UTCEM augmenterait à 131 mtpa d’ici FY2023E (capex de 46 $ / tonne) ou à un TCAC de 5,5%, en avance sur la capacité de l’industrie augmentant à 4,4% TCAC. Avec de solides flux de trésorerie opérationnels, nous estimons un rendement FCF de 5 à 6% en FY2021-24E malgré les investissements de croissance et pour aider l’UTCEM à devenir un cash net positif en FY2022E.

La direction est convaincue d’une forte reprise de la demande et considère l’impact à court terme de Covid-19 comme transitoire. Nous avons révisé nos estimations ebitda de 2% / 0% / 1% pour FY2022 / 23 / 24E et la juste valeur à Rs 6 300 (contre Rs 6 250) principalement en raison de volumes plus élevés. Nous voyons un équilibre risque-récompense après la forte reprise des trois derniers mois et une hausse limitée à 12X EV / ebitda actuel (ou 180 $ EV / tonne) sur FY2023E. Maintenez «réduire».

