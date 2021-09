Coin des analystes : un éventuel achat de REC Solar pourrait réduire le risque d’exécution de RIL

Ces brevets ainsi que la longue histoire d’exploitation commerciale sont des avantages concurrentiels majeurs. (Image représentative)

À retenir : RIL pourrait acquérir REC Solar, rapportent les médias. REC est un fabricant de panneaux solaires photovoltaïques entièrement intégré avec des ambitions similaires à celles de RIL. C’est le seul acteur au monde à commercialiser une technologie qui consomme 75% moins d’énergie que les comps chinois. Il a une technologie brevetée et a une longue histoire de fiabilité. Le défi de stabiliser le rendement a empêché une adoption plus large de la technologie de REC. L’acquisition éventuelle pourrait réduire le risque d’exécution de RIL mais ne l’éliminerait pas.

Fabricant d’équipements solaires entièrement intégré en amont : REC Group est un fabricant de modules solaires photovoltaïques entièrement intégré à partir de Si. Il utilise une technologie exclusive pour la fabrication de polysilicium qui a un rendement monocristallin élevé. Le modèle entièrement intégré de REC est conforme à l’aspiration de RIL à une opération intégrée similaire. REC fabrique également du polysilicium de qualité semi-conducteur d’une pureté beaucoup plus élevée. Faible coût d’énergie. Avantage concurrentiel clé pour les fabricants chinois de polysilicium : le polysilicium est la pierre angulaire du module solaire photovoltaïque. Le coût de l’énergie est d’environ 40% du coût de production du polysilicium. Les principaux producteurs de polysilicium en Chine sont situés au Xinjiang, qui dispose d’abondantes réserves de sable et de charbon, parmi les coûts d’électricité industriels les plus bas de Chine, et représente 45 % de l’approvisionnement mondial en polysilicium. REC est la seule entreprise au monde à commercialiser une technologie qui consomme 75 % d’énergie en moins que les appareils chinois : REC a mis en œuvre la technologie du réacteur à lit fluidisé (FBR) pour produire du polysilicium à une échelle commerciale. Le procédé FBR consomme 75 à 80 % moins d’énergie que le procédé Siemens traditionnel utilisé par les acteurs chinois. Les usines de REC ont une longue histoire de fiabilité et de qualité. REC détient des brevets sur sa technologie : La technologie FBR est très difficile à stabiliser et est protégée par de nombreux brevets. REC détient des brevets sur l’ensemble du processus de production de FBR et sur la technologie de mono-cristallisation. Ces brevets ainsi que la longue histoire d’exploitation commerciale sont des avantages concurrentiels majeurs.

De multiples défis ont empêché une adoption plus large de la technologie FBR : malgré ses économies d’énergie, FBR a connu une adoption limitée car 1) Chaque conception du processus de fabrication est protégée par des brevets 2) Pour un nouveau venu, l’exploitation et la stabilisation de la technologie peuvent prendre des années 3 ) Certains avantages du faible coût énergétique sont compensés par une part élevée de poussière de silicium inutilisable dans la sortie.

Par exemple, GCL Poly qui a acquis la seule autre technologie commerciale FBR au monde, SunEdison en 2017, qui a été déclarée en faillite à l’époque, a mis quatre ans pour atteindre une qualité et un rendement suffisants pour démarrer la production commerciale en CY2021.

Une éventuelle acquisition de REC réduirait le risque d’exécution, mais ne l’éliminerait pas : étant donné que REC détient des brevets sur l’ensemble du processus de fabrication du FBR et a une longue histoire d’exploitation ininterrompue avec des rendements stables, cela réduirait le risque d’exécution de RIL s’il tombait sous le coup le pli de ce dernier. Elle a réussi à stabiliser les opérations de sa JV chinoise au cours de la première année d’exploitation, ce qui nous semble réconfortant. Cependant, RIL en tant que nouvel entrant pourrait prendre du temps pour stabiliser le processus sur la base d’exemples dans l’industrie. REC aiderait également RIL à entrer dans la chaîne d’approvisionnement du silicium de qualité semi-conducteur.

