Les ajouts de magasins continueront de s’accélérer à mesure que l’activité de construction reprendra.

2QFY22 : bonne reprise des revenus : Dmart a enregistré une croissance des revenus de 2QFY22 de 46,6%/52% en glissement annuel/qoq alors que les restrictions de verrouillage se sont assouplies. L’EBITDA de 6,7 milliards de roupies était inférieur de 4 % aux estimations en raison d’une baisse du GM de 14,3 % en raison de ventes de marchandises générales plus faibles que prévu. Les ajouts de magasins continueront de s’accélérer à mesure que l’activité de construction reprendra. Nous pensons que l’action évalue une croissance agressive des revenus sans dilution de la marge. VENDRE avec une juste valeur de Rs 3 080.

Croissance saine des revenus de 47 % en glissement annuel en raison de l’assouplissement des restrictions de verrouillage : Dmart a déclaré des revenus autonomes de 76,5 milliards de roupies au deuxième trimestre de l’exercice 22, ce qui implique une croissance des revenus de 46,6 % en glissement annuel et de 52 % en glissement trimestriel. La croissance des revenus a été conforme aux attentes, car les restrictions de verrouillage de la deuxième vague de Covid ont été assouplies au cours du trimestre, conduisant à la normalisation des opérations et de la fréquentation des magasins. Les magasins Dmart de deux ans et plus (~187) ont augmenté de 23,7% en glissement annuel en septembre 2021, bien que cela doive être considéré dans le contexte du fait que le trimestre de base n’était pas normal. Dans l’ensemble, la reprise des revenus indique que la fréquentation revient à des niveaux proches de la normale et que les nouveaux magasins se développent bien.

Des ventes de marchandises générales plus faibles que prévu affectent les marges brutes : GM a baissé de 194 points de base en glissement trimestriel à 14,3 %, mais était de 80 points de base inférieure aux attentes en raison de la contribution limitée des marchandises générales. La baisse de la GM a entraîné une baisse de 34 points de base de la marge EBITDA et, par conséquent, une baisse de 4 % de l’EBITDA. Dans une mise à jour précédente, la société avait souligné que plusieurs magasins étaient limités à vendre des produits non essentiels certains jours de la semaine ou pendant une période continue au 1QFY22. Nous pensons qu’une partie de celle-ci pourrait également s’être poursuivie au cours de l’exercice 2QFY22, conduisant à un GM plus faible que prévu.

L’expansion du magasin s’accélérera au cours de l’exercice 2022 ; Dmart Ready se développe davantage : Dmart a ouvert huit nouveaux magasins en 2QFY22, portant le nombre total de magasins à 246. Il a ajouté 12 magasins en 1HFY22 (contre six magasins en 1HFY21 ; 13 magasins en 1HFY20) et nous prévoyons que les ajouts de magasins s’accéléreront en 2HFY21 tel quel normalement le cas. Nous cuisinons dans 35 nouveaux ajouts de magasins chacun en FY2022 et FY2023. L’activité de commerce électronique (Dmart Ready) a continué à se développer ; il a lancé des opérations à Surat et Vadodara, portant à sept le nombre total de villes avec Dmart Ready. Nous notons que le rythme d’expansion des activités de commerce électronique de Dmart s’est récemment accéléré, ce qui indique que la direction se concentre sur la capture de l’espace sous-pénétré de l’épicerie en ligne.

Le recouvrement des revenus est positif ; Le cours des actions entraîne une augmentation agressive des revenus : notre FV de 3 080 % intègre une valeur de 600 à Dmart Ready. Il formule également des hypothèses assez agressives de 2 049 magasins d’ici l’exercice 2050 sans dilution des marges et en amélioration constante du RoCE. VENDRE.

