NMDC a annoncé des ventes de 15 millions de tonnes (+46% en glissement annuel) en avril-août 2021 et est en bonne voie pour atteindre 39 millions de tonnes (+17% en glissement annuel) au cours de l’exercice 2022E.

Piège de valeur : la NMDC a réduit les prix du minerai de fer de 14 à 16 % pour septembre 2021 après une forte correction de 40 % des prix maritimes au cours des trois derniers mois. Une baisse de la production d’acier chinoise et un risque d’augmentation des restrictions d’approvisionnement ont été les principaux catalyseurs. Nous prévoyons une baisse supplémentaire des prix du minerai de fer étant donné l’absence de soutien des coûts, l’augmentation de l’offre intérieure de l’Inde et la baisse du volume d’acier chinois. NMDC, malgré des valorisations peu élevées, devrait rester sous pression dans un contexte de baisse des marges et de visibilité de croissance limitée. VENDRE.

Les prix du minerai de fer transporté par voie maritime s’effondrent avec un risque accru de demande en provenance de Chine : Les prix du minerai de fer transporté par voie maritime se sont corrigés de 20 % au cours du dernier mois et de 40 % depuis le sommet de 235 $ US/tonne en mai 2021. La faiblesse était attendue par nous, bien que la l’effondrement a été plus brutal que prévu. Le catalyseur clé a été une baisse de 7 % en glissement annuel de la production d’acier chinoise en juillet 2021. Le marché du minerai de fer craint une demande plus faible en Chine en 2HCY21, entraînée par (1) des marges d’acier plus faibles, (2) des fermetures de maintenance à venir par les aciéries et (3) le risque d’augmenter les restrictions d’approvisionnement pour que la Chine ait une production stable au cours de l’CY2021 (production était de +13% en glissement annuel en 1HCY21 et 2HCY21 doit être de -10% sur 1HCY21). Nous estimons le coût marginal à ~ 100-110 $ US/tonne pour l’approvisionnement maritime et une perspective de demande baissière devrait maintenir les prix du minerai de fer maritime sous pression. Nous prévoyons une tendance à la baisse des prix maritimes – 150 USD/ 125/100/tonne pour l’exercice 2022/23/24E.

L’offre intérieure se redresse rapidement : l’approvisionnement en minerai de fer en Inde a été impacté au cours de l’exercice 2021 (production -17% en glissement annuel) en raison de problèmes de transition. Avec des prix maritimes élevés et une montée en puissance des mines mises aux enchères, la production de minerai de fer se redresse. En YTDFY22 (avril-juillet 2021), la production est en hausse de 10 % par rapport aux niveaux de l’exercice 2020 menés par Odisha. De plus, avec plus de 10 mines mises aux enchères, nous nous attendons à ce que l’offre augmente encore. Actuellement, les prix de la NMDC sont réduits de 25 % à l’importation par rapport à la moyenne des deux dernières années à 35 %. Avec l’augmentation de l’offre, nous nous attendons à ce que la remise du prix du minerai de fer national augmente encore et que les prix nationaux se corrigent davantage.

NMDC – Tendance à la baisse des prix du minerai de fer et des bénéfices à la baisse pour maintenir les stocks sous pression : NMDC a annoncé des ventes de 15 millions de tonnes (+46% en glissement annuel) en avril-août 2021 et est en passe d’atteindre 39 millions de tonnes (+17% en glissement annuel) ) au cours de l’exercice 2022E. Cependant, nous voyons la NMDC lutter pour une croissance des volumes à partir de l’exercice 2023E, similaire à la décennie précédente, alors que les producteurs d’acier primaire acquièrent des mines captives. En ce qui concerne les prix, nous constatons une nouvelle baisse par rapport aux niveaux actuels, entraînés par des prix maritimes plus faibles et un élargissement de la décote domestique avec une montée en puissance de l’offre domestique. Nous prévoyons la réalisation des amendes de la NMDC à Rs 4 500/3 030/tonne par rapport au spot à Rs 5 160/tonne au cours de l’exercice 2022/23E. Notre estimation d’EBITDA est inférieure de 5 %/29 % au consensus pour l’exercice 2022/23E. Nous maintenons notre juste valeur de Rs 155 en septembre 2023E à 5X EV/EBITDA.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.