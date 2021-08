Coin des analystes – Voltas : La direction vise une part de marché de 10 % d’ici FY25E

La récente sous-performance compte tenu des faibles ventes d’AC au premier trimestre est une opportunité d’acheter le titre, qui devrait se redresser avec la reprise des ventes de la saison des fêtes à partir d’octobre.

À retenir : Voltas a annoncé la coentreprise Voltbek en 2016-17 avec un investissement de 5 milliards de roupies. Nous l’avons considéré comme un créateur de valeur matérielle seulement sur quatre ou cinq ans, et pensons maintenant que nous sommes proches du tournant. Notre facteur ests Voltbek atteignant le seuil de rentabilité PBT d’ici FY25E ; nous augmentons notre BPA FY22E-24E de 2-5% pour refléter la réduction des pertes. La récente sous-performance compte tenu des faibles ventes d’AC au premier trimestre est une opportunité d’acheter le titre, qui devrait se redresser avec la reprise des ventes de la saison des fêtes à partir d’octobre.

Voltas Lounge vient d’être lancé – l’activité promotionnelle s’accélère : Voltbek compte actuellement plus de 1000 points de facturation et plus de 6000 points de contact, respectivement 2,5 % et 3 % de parts de marché dans les lave-linge et les réfrigérateurs et 30 % de parts dans les lave-vaisselle contre zéro en trois ans. La direction a progressivement mis à profit son capital de marque en tant que leader du marché des climatiseurs (AC) pour promouvoir Voltbek. Les efforts combinés s’intensifient avec le lancement par Voltas de son site Web exclusif en ligne « Voltas Lounge » pour présenter ensemble les produits Voltas et Voltbek. Des offres spéciales pour le Jour de l’Indépendance sur les produits Voltas et Voltbek ont ​​été introduites, notamment des remises en argent, des programmes de financement faciles et des offres de garantie prolongée. Une part d’espace de stockage plus élevée avec la propagation des produits devrait également permettre de gagner des parts de marché.

CAGR de 153 % des revenus au cours de l’exercice 19-21 ; 47% dans nos estimations FY21-25E : Réfrigérateurs, machines à laver, fours à micro-ondes et lave-vaisselle sont les quatre principales gammes de produits de Voltbek. La taille du marché adressable est d’environ Rs 340-350 milliards, avec des réfrigérateurs et des machines à laver représentant la majeure partie à 80%. Les trois principaux acteurs (LG, Samsung et Whirlpool) détiennent près de 80 % des parts dans les réfrigérateurs et 60 à 65 % dans les machines à laver, le solde étant réparti entre cinq et huit joueurs.

Nous avons pris en compte la part de marché de Voltbek pour l’exercice 25E passant progressivement à 5,5-6% parmi les marques croisées, les programmes promotionnels et les concessionnaires en hausse. La direction vise une part de marché de 10 % d’ici FY25E.

Voltbek est avant tout une unité d’assemblage et monte progressivement dans la chaîne de valeur de fabrication. Par conséquent, nous maintenons des estimations de marge brute relativement faibles de 11 à 13 % par rapport aux marges normales de l’industrie de plus de 18 à 20 %.

Vérifications des concessionnaires indiquant une reprise des ventes de courant alternatif : les États ont assoupli les restrictions de verrouillage à mesure que les cas de COVID-19 reculent. Les ventes d’Onam ont été fortes, les concessionnaires attendant avec impatience les ventes festives de Diwali à partir d’octobre. Les prix ont été relativement stables, avec des offres promotionnelles limitées. Notre estimation des ventes du segment de refroidissement 2QFY22E est en hausse de 20 % en glissement annuel, contre une augmentation de 19 % en glissement annuel en 1QFY22.

Valorisations/risques : Si Voltas peut surperformer ses pairs dans son segment et gagner des parts, le titre devrait voir ses valorisations premium se maintenir. Nous pensons que Voltas est un bon jeu de reprise sur les thèmes de la consommation et de l’investissement en Inde, avec un B/S solide pour le soutenir. Notre PT révisé de Rs 1200 évalue la société à 45x PE FY23E (prime de 38 % à une moyenne sur 5 ans de 32,5x) et reflète la révision du BPA. Risques à la baisse : la demande intérieure de climatisation s’effondre ou le verrouillage au niveau national se produit.

