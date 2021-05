Coin des analystes: Voltas – Les prévisions à moyen terme restent inchangées, tout comme TP

Nous nous attendons à une reprise rapide et raisonnablement robuste de la demande pour le secteur de la climatisation des chambres une fois que les restrictions de verrouillage se seront atténuées, compte tenu de la faible pénétration et de la composition de la demande.

Solide T4: Le chiffre d’affaires, l’EBITDA et le PBT de Voltas FY21 T4 ont augmenté respectivement de 27%, 72% et 44%. La solide performance n’était que partiellement attribuable à une base favorable, le TCAC à 2 ans de Voltas en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice avant impôts étant respectivement de 13% et 36%. Les bénéfices ont dépassé de 18% les attentes du consensus, la rentabilité de l’activité Projets (8,4%) et du segment des chambres climatisées (15,6%) ayant surpris positivement. Le chiffre d’affaires du segment des climatiseurs de chambre a augmenté de 20% en glissement annuel et la part de marché de Voltas dans le segment des points de vente multimarques s’est améliorée à 25,6% (depuis le début de l’année en février 2021), contre 24,2% à la même période l’année dernière. Le chiffre d’affaires de l’activité projets a augmenté de 37% en glissement annuel.

Vents contraires à court terme: Les verrouillages en cours dans de nombreux États de l’Inde pour contenir la deuxième vague de Covid-19 ont coïncidé avec la saison estivale, ce qui a eu un impact important sur la demande, qui s’était fortement redressée et après la première vague de Covid-19. La hausse du coût des produits de base est un obstacle supplémentaire à court terme sur la rentabilité.

Perspectives brillantes à moyen terme: nous prévoyons une reprise rapide et raisonnablement robuste de la demande pour le secteur de la climatisation des chambres une fois que les restrictions de verrouillage se seront atténuées, compte tenu de la faible pénétration et de la composition de la demande. Nous pensons que l’industrie indienne à forte croissance de la climatisation des chambres devrait se consolider plus rapidement en faveur des grands acteurs en raison des mesures de restriction des importations, des défis de la chaîne d’approvisionnement menés par Covid-19 et du changement de comportement des consommateurs. Voltas pourrait être un bénéficiaire clé compte tenu de sa position de leader et de sa position comme l’une des entreprises les plus rentables du secteur. Nous pensons que la mise à l’échelle de la joint-venture VoltBek est impressionnante et toujours sous-estimée par le marché.

Bénéfice et valorisation: Sur fond d’un T4 21 plus fort que prévu, nous relevons nos prévisions de BPA pour l’exercice 22e de 9% sur une hypothèse de marge sectorielle plus élevée. Les changements apportés à notre FY23e sont négligeables. Nous évaluons Voltas et sa coentreprise VoltBek en utilisant une méthodologie d’actualisation des flux de trésorerie. Nous supposons un coût moyen pondéré du capital de 9,50% (inchangé). Nos prévisions à moyen terme (FY23e et au-delà) sont globalement inchangées dans ce rapport – notre objectif de cours reste donc à `1.150. La JV VoltBek contribue `180 / sh à notre prix cible (inchangé). Risques à la baisse: une reprise de la demande plus lente et prolongée après la suppression des restrictions de verrouillage et une montée en puissance plus lente que prévue de VoltBek JV sont les principaux risques à la baisse.

