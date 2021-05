Coin des avis – Le Financial Express

Avis sur les annonces

Ajio – Les meilleures marques du monde jouent ici

Ce film de 45 secondes – essentiellement un jeu de cricket avec des talons et des vêtements de fantaisie – sorti pendant l’IPL plaide pour Ajio avec style. Le terrain est une piste d’atterrissage, tous les joueurs sont habillés jusqu’à la garde et l’arbitre est occupé à retoucher son maquillage. La bande-son branchée et le cadre non conventionnel conceptualisés par Phantom Ideas en font une montre agréable.

Évaluation: 9/10

CashKaro – La magie des #CashOverCoins

CashKaro saute sur le train en marche de Cred-bashing avec ce TVC fabriqué en interne. La première partie de la vidéo est une piètre parodie de la publicité Cred – un homme portant une perruque imitant l’acteur Jim Sarbh – tandis que la deuxième partie est un monologue sur la façon dont CashKaro n’offre pas seulement des points et des pièces, mais un cashback réel. Bien que la promesse de la marque soit convaincante, l’exécution est banale, reposant uniquement sur l’hypothèse que les consommateurs sont familiers avec les publicités Cred.

Évaluation: 3/10

Motilal Oswal – Évitez les catastrophes de bricolage

L’équipe de Motilal Oswal a tenté de créer des scénarios amusants résultant de personnes faisant des choses pour lesquelles ils ne sont pas doués, par elles-mêmes. Cela tombe à plat parce que, pour ce faire, la marque a recours aux stéréotypes – un gros gars, qui ne sait pas nager, se noie presque dans une piscine, une personne maigre fait une chute en essayant de soulever un deadlift, etc. Le film numérique se termine par des visages heureux ayant sollicité des conseils d’experts, mais ne crée pas tout à fait une impression.

Évaluation: 5/10

Tuyaux Finolex – Motichoor Laddoo

Ogilvy donne à un produit aussi morne que des pipes une touche amusante dans cette campagne. Un homme sans prétention devant un magasin de bonbons est entraîné dans une conversation stupide de Virender Sehwag sur le fait que personne ne sait qui a créé le toujours aussi populaire motichoor laddoo. Tout comme le laddoo intemporel, dit-il, les choses qui durent longtemps sont souvent oubliées. L’annonce se termine par Sehwag assis sur un trône fait de tuyaux – à la Game of Thrones – dire aux consommateurs d’installer le produit une fois et de tout oublier.

Évaluation: 8/10

Snapdeal – Qualité de marque Waali, offre Bazaar Waali

La tentative de Snapdeal de s’attaquer à “ l’obsession de la marque ” parmi les acheteurs avec une conversation bizarre à table ne suscite aucun rire. L’acteur Riteish Deshmukh, appréciant visiblement la nourriture préparée par sa belle-mère, lui demande le nom de marque de ses mains. Ce qui suit sont des expressions douloureuses des membres de la famille et un conseil que la qualité des produits compte plus que les noms de marque. L’annonce, créée en partenariat avec All things small et EO2, est décevante.

Évaluation: 5/10

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.