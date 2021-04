Coin des avis – Le Financial Express

Examen des annonces

Ecolink Fans – Pas de hawabaazi, juste génial hawa

Dans cette publicité conceptualisée par Publicis Communications, la marque d’éclairage Signify se moque des allégations publicitaires exagérées. Au lieu de lier les attributs du produit à des résultats exagérés, la marque utilise l’humour pour communiquer que les consommateurs ne devraient pas croire à de telles affirmations. Allumer un fan d’Ecolink, dit l’annonce, ne peut aider personne à gagner à une loterie ou à décrocher un emploi, mais peut certainement offrir un “ hawa génial ”. L’idée farfelue attirera certainement l’attention des consommateurs.

Évaluation: 8/10

Cred – Idéal pour le bien

La marque fintech continue de recruter des stars qui ont dépassé leur apogée. Alors que la publicité mettant en vedette Rahul Dravid dans le rôle d’Indira Nagar ka Gunda est devenue virale, celle mettant en vedette Jackie Shroff – qui révèle que l’acteur aime Zumba – ne correspond pas à l’élément surprise d’un Dravid en colère qui brise les rétroviseurs de sa voiture avec sa chauve-souris. Les publicités conceptualisées par le comédien Tanmay Bhat et son équipe visent à attirer l’attention des téléspectateurs en les étonnant, mais ne passent pas assez de temps à souligner les avantages de l’application.

Évaluation: 6/10

MPL – Hai Akal, Khelo MPL

Chaque film de cette campagne MPL déforme les proverbes hindis sur akal pour impliquer que toute personne ayant un cerveau peut jouer au cricket fantastique. La campagne exhorte les téléspectateurs à utiliser leur cerveau, contrairement aux protagonistes des publicités, et à jouer sur MPL. Dans l’un de ces films, le cerveau, manifesté en tant que personne, entre sur un joueur faisant une équipe fantastique avec son buffle – une interprétation du proverbe akal badi ya bhains. En 20 secondes, la création délivre son message et se démarque par son quotient d’absurdité. Mais on ne sait pas si ces publicités basées sur des proverbes hindi résonneront auprès des téléspectateurs non hindi.

Évaluation: 7/10

Upgrad – Spécialisation hai right, toh future hoga bright

L’âne Upgrad de l’année dernière est de retour, cette fois en tant que diseuse de bonne aventure. Un jeune professionnel cherche à connaître l’avenir de sa carrière de l’âne. En entendant que la personne se perfectionne sur Upgrad, l’âne déclare que les bonnes spécialisations peuvent aider à assurer un avenir radieux. Le concept fantaisiste attire l’attention, mais la seconde moitié de l’annonce est incapable de soutenir l’idée bizarre d’un âne racontant des fortunes.

Évaluation: 5/10

Acko – Vérifiez l’application Acko Kar Lo

Dans cette publicité de Leo Burnett Orchard, l’acteur Arshad Warsi ne croit pas aux grandes affirmations des joueurs de cricket Rohit Sharma, Jasprit Bumrah et Krunal Pandya à propos de l’application Acko dans une publicité qu’il voit à la télévision. Il vérifie l’application pour constater que l’affirmation est effectivement vraie, changeant d’avis sur la marque. L’annonce n’est pas très imaginative dans la façon dont elle s’attaque à l’incrédulité des consommateurs. La plupart des marques empruntent la voie des célébrités pour convaincre les gens que leur produit est authentique; celui-ci fait de même, avec quatre étoiles, rien de moins.

Évaluation: 4/10

