Coin des critiques – L’Express Financier

Meesho — Mission Humara Commission Sabse Kum

Dans cette annonce conceptualisée par Wunderman Thompson, Meesho veut faire savoir à ses revendeurs potentiels et aux PME que l’application ne facture qu’un pour cent de commission. On voit un vendeur se vanter d’être intelligent et d’utiliser l’application Meesho au lieu d’autres applications où les bénéfices sont perdus en dépenses telles que l’expédition et l’emballage. Le quotient d’humour dans la publicité de 12 secondes prend un coup puisque six secondes sont consacrées à la narration des seuls attributs du produit.

Note : 6/10

Freecharge — Votre accélérateur de poche

Une jeune femme vivant avec sa belle-famille ne trouve pas le temps de payer ses factures mensuelles alors qu’elle jongle avec les tâches ménagères. Le narrateur lui propose une solution : payer ses factures en utilisant l’option “payer plus tard” de Freecharge. Même si le concept n’est pas nouveau et s’attend à ce que les téléspectateurs lisent les fonctionnalités de l’application répertoriées à l’écran, l’annonce parvient à transmettre son message en 16 secondes.

Note : 6/10

MPL — Aapka jeu millega MPL pe

La dernière publicité de MPL conceptualisée par The Womb présente l’acteur Dayanand Shetty – mieux connu pour avoir interprété le rôle de l’inspecteur Daya dans CID – d’une manière qui rappelle les publicités Cred. MPL force une association entre le « jeu » ou l’amour de Shetty pour « faire tomber les portes » et l’application où les utilisateurs peuvent trouver le jeu de leur choix. Daya déchirant les portes, quel que soit l’obstacle, inspire l’humour, mais la connexion artificielle n’impressionne pas.

Note : 6/10

Whisper — Whisper Ultra Clean avec huile végétale

La marque de serviettes hygiéniques Whisper représente enfin le sang à l’aide d’un liquide rouge et non bleu. Cependant, cette publicité pour Whisper Ultra est par ailleurs banale. On voit un jeune entrepreneur préconiser l’utilisation de Whisper Ultra avec de l’huile à base de plantes car il offre une meilleure protection hygiénique que d’autres produits. Il est difficile de dire si l’utilisation éphémère du liquide rouge par Whisper sera même remarquée par les consommateurs profanes, étant donné que d’autres marques numériques l’utilisent pour représenter le sang depuis quelques années maintenant.

Note : 5/10

Country Delight — Naturellement Acha, Naturellement Sacha

La vidéo commence par une parodie d’autres publicités sur le lait pour leur intrigue stéréotypée – une mère oblige son enfant à se lier d’amitié avec le lait. Mettant en vedette Madhuri Dixit comme mère, cette publicité est en fait la proie du cliché et ne fait rien de contraire à ce que fait habituellement une marque de produits laitiers pour attirer les consommateurs. L’annonce parle de livraison sans contact de lait directement de la ferme et d’un kit pour tester la pureté. Mais sa tentative de montrer aux téléspectateurs la «vérité» sur le lait Country Delight en utilisant l’animation est assez banale.

Note : 4/10

