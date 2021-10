Coin des investisseurs | Note d’Ultratech Cement – Réduire : les revenus ont été supérieurs aux estimations

Les volumes ont augmenté de 6 % en glissement annuel à 20,4 millions de tonnes (qoq stable), en ligne avec notre estimation.

L’EBITDA d’UTCEM au T2FY22 était légèrement supérieur à nos estimations sur des réalisations supérieures aux attentes. Les marges sont restées sous pression en glissement trimestriel avec des coûts plus élevés et des volumes en baisse. L’inflation du coût du carburant maintiendra les coûts élevés; cependant, nous nous attendons à ce que des hausses de prix dans un environnement de forte demande la compensent. Les projets d’expansion sont en bonne voie et nous estimons que l’UTCEM sera sans dette nette d’ici la fin de l’exercice 2022e malgré les investissements de croissance. Augmenter la FV au renversement. Maintenir Réduire.

T2FY22 : surperformance de l’Ebitda sur des prix plus élevés que prévu

Les bénéfices d’UTCEM ont été supérieurs à nos estimations – la société a déclaré un Ebitda des opérations en Inde de 27 milliards de roupies (+2% en glissement annuel, -17% en glissement trimestriel) contre notre estimation de 25,5 milliards de roupies. Les volumes ont augmenté de 6 % en glissement annuel à 20,4 millions de tonnes (qoq stable), en ligne avec notre estimation. Les réalisations mixtes ont augmenté à 5 643 Rs/tonne (+8% en glissement annuel, +1% en glissement trimestriel) grâce à la hausse des ventes de produits haut de gamme et des volumes d’échanges. Les coûts/tonne ont augmenté à Rs 4 318/tonne (+13% en glissement annuel, +8% en glissement trimestriel) en raison de coûts énergétiques et de fret plus élevés et étaient de 3% supérieurs à nos estimations en raison d’autres dépenses plus élevées. L’Ebitda/tonne a baissé à 1 325 Rs/tonne (-4% en glissement annuel,-17% en glissement trimestriel).

L’expansion reste sur la bonne voie ; se concentrer sur la durabilité pour aider les marges

La direction a maintenu ses prévisions pour l’achèvement de ses extensions de capacité de broyage de 19,5 mtpa et de 11,1 mtpa de clinker d’ici la fin de l’exercice 2023. La capacité indienne d’UTCEM augmenterait à 131 mtpa d’ici l’exercice 2023e (capex de 46 $/tonne) ou à un TCAC sur deux ans de 5,5 %, devant la capacité de l’industrie en croissance à 4,4 % TCAC. En outre, la capacité WHRS passerait de 137 MW actuels (+12 MW au T2FY22) à 300 MW d’ici la fin de l’EX2023e, augmentant la part d’énergie verte à 34 % d’ici l’EX2024e contre 15 % au T2FY22. Cela se traduira par une économie annuelle des coûts d’électricité de Rs 6 milliards.

Désendettement pour continuer

Avec de solides flux de trésorerie opérationnels, nous estimons un rendement de 4-6% FCF en FY2021-24e malgré les investissements de croissance et l’UTCEM devenant une trésorerie nette positive en FY2022E. UTCEM dans le passé a ajouté un levier pour la croissance inorganique ; cependant, étant donné qu’il n’y a pas d’actif cimentier majeur sur le bloc, nous ne considérons pas les fusions et acquisitions comme un risque probable. Le récit de la direction suggère de se concentrer sur l’expansion du RoE vers 18% contre 15% actuellement.

Juste valeur relevée à Rs 7 400

La direction est confiante dans une forte reprise de la demande (6-8% en glissement annuel au S2FY22) après les moussons. Les coûts (carburant, fret) devraient encore augmenter; cependant, nous prévoyons une forte demande au S2FY22e pour permettre aux producteurs de répercuter l’inflation des coûts sur les prix. Nous avons maintenu nos estimations d’Ebitda pour l’exercice 2022/23/24e principalement grâce à des prix plus élevés, compensés par des coûts plus élevés. Notre juste valeur augmente à 7 400 Rs (au lieu de 6 950 Rs) lors du report jusqu’en décembre 2022 et nous maintenons notre note de réduction.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.