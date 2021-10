Coin des investisseurs | Note L&T Infotech – Acheter : Ensemble de chiffres robuste au T2FY22

Nous augmentons le TP à Rs 7 505 (contre Rs 6 459) sur la base de la forte croissance des bénéfices de LTI et du report au T4FY23e. Maintenez « Acheter ».

L&T Infotech (LTI) a publié un ensemble solide de chiffres pour le deuxième trimestre de l’exercice 22 – les revenus ont augmenté de 8,3% en glissement trimestriel pour atteindre 509 millions de dollars, dépassant nos estimations et celles de Street de 499 millions de dollars et 485,8 millions de dollars, respectivement. La marge d’Ebit s’est améliorée de 80 pb en glissement trimestriel à 17,2%, légèrement inférieure à notre estimation de 17,3%, tout en battant l’estimation de Street de 17%. Le bénéfice net a augmenté de 11,1% en glissement trimestriel à Rs 5,5 milliards.

LTI a annoncé des résultats plus solides que prévu grâce à une forte demande dans tous les secteurs verticaux et géographiques. Mgmt pense que la tendance actuelle de la demande est une opportunité unique. Nous augmentons le TP à Rs 7 505 (contre Rs 6 459) sur la base de la forte croissance des bénéfices de LTI et du report au T4FY23e. Maintenez « Acheter ».

La demande à tous les niveaux

La tendance sans précédent de la demande est entraînée par trois leviers : (i) Des dépenses discrétionnaires plus élevées alors que les entreprises de tous les secteurs et de toutes les zones géographiques subissent une transformation de l’activité fondée sur la technologie. (ii) L’émergence de nouveaux domaines de dépenses tels que l’ESG et la sécurité du cloud, entre autres. (iii) Un changement fondamental du côté de l’offre, car la demande de talents est supérieure à l’offre. Pour gérer ces défis d’approvisionnement, les clients utilisent de plus en plus l’automatisation et d’autres technologies pour une meilleure efficacité. LTI est également confronté à des défis du côté de l’offre, tels que ses pairs et ses clients, ce qui a entraîné une attrition plus élevée de 19,6 % par rapport à 15,2 % au dernier trimestre. LTI a embauché environ 4 000 employés au T2FY22 pour gérer l’attrition et stimuler la croissance.

Meilleures perspectives de demande jamais enregistrées

LTI a maintenu que la tendance de la demande continue d’être robuste et la meilleure jamais vue par la société. Il est confiant de franchir confortablement le cap des 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours de l’EX22. Mgmt continue de s’attendre à ce que la marge PAT pour l’exercice 22 soit comprise entre 14 et 15 %. La société continue à exploiter efficacement des clients avec un ajout de client en 50 millions de dollars, trois en 20 millions de dollars et cinq chacun en seaux de 10 et 5 millions de dollars. De plus, il a remporté un contrat de cinq ans pour un nouveau logo en Europe avec un TCV de 30 millions de dollars.

Perspectives : Croissance accélérée

Nous pensons que LTI continuera à générer une croissance à la pointe de l’industrie. L’action se négocie à 31,8x FY23e. Nous maintenons ‘BUY/SO’ avec un TP révisé de Rs 7 505 (40x Q4FY23e) basé sur une forte croissance et un report au Q4FY23e.

