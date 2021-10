COIN et 5 autres actions cryptographiques voient leurs gains alors que Bitcoin approche les 60 000 $

Les mordus de crypto encouragent Bitcoin (CCC :BTC-USD) de bien faire, qu’ils en détiennent ou non eux-mêmes. La pièce est un test décisif pour l’ensemble de l’industrie, grâce à sa taille. Tout l’élan des prix remonte à BTC d’une manière au moins mineure; quand c’est gros, toute la classe d’actifs est en plein essor. Aujourd’hui, Bitcoin se prépare à se battre avec le niveau de résistance de 60 000 $, et les investisseurs veulent le voir gagner. Si Bitcoin peut à nouveau approcher de son plus haut niveau historique, cela signifie de bons moments pour quiconque détient une pièce ou un jeton. Mais même en dehors des détenteurs de crypto eux-mêmes, il existe de nombreux stocks de crypto qui ont tout à gagner de l’action. En fait, bon nombre de ces actions sont en mouvement aujourd’hui en prévision d’une flambée des prix du Bitcoin.

Source : PixieMe / Shutterstock.com

Il existe une multitude d’actions liées à la crypto que les détenteurs peuvent acheter si la volatilité endémique des pièces elles-mêmes n’est pas intéressante. L’industrie compte de nombreux secteurs différents représentés par des actions cotées en bourse, permettant aux investisseurs moins tolérants aux prix de profiter de la crypto. Les mineurs et les échanges cryptographiques constituent les actions cryptographiques les plus populaires. De plus, il existe de nombreuses entreprises qui ne sont pas directement liées à l’industrie de la cryptographie mais qui détiennent d’importants avoirs en crypto. Ceux-ci sont aussi un jeu fiable pour certains. celui de Michael Saylor MicroStratégie (NASDAQ :MSTR) ou JPMorgan Chase (NYSE :JPM) en représentent quelques exemples.

Les actions de crypto, en particulier les mineurs, montent en flèche alors que Bitcoin se prépare à reprendre 60 000 $

Les grands gagnants d’aujourd’hui proviennent principalement d’entreprises directement associées à l’industrie de la cryptographie. Le plus haut historique de Bitcoin est de plus de 64 000 $. S’il peut récupérer la barre des 60 000 $, il met la pièce à la porte d’un nouveau record ; on ne peut qu’imaginer l’élan que Bitcoin injectera dans d’autres altcoins si cela doit se produire. Il serait intelligent de supposer que l’industrie connaîtra une énorme augmentation du volume des transactions, alors que les investisseurs inondent à nouveau le marché de capitaux alors que Bitcoin ouvre de nouvelles voies.

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) est l’une des actions cryptographiques qui voient aujourd’hui l’amour d’investisseurs avisés qui attendent une percée de 60 000 $. L’échange est le deuxième plus grand échange crypto au monde en volume, et c’est la seule action cotée en bourse d’un échange crypto. En tant que tels, les investisseurs cherchent à ajouter COIN à leurs avoirs en prévision d’une nouvelle renaissance de la cryptographie. Le volume des transactions d’actions COIN est de près de 800 000 actions par rapport aux moyennes quotidiennes, et l’afflux d’achats est suffisant pour gonfler l’action de 4%.

Les mineurs de crypto, qui sont beaucoup plus nombreux que les bourses à Wall Street, voient tous une action haussière sur les prix aujourd’hui également. C’est parce que ces sociétés se concentrent toutes presque exclusivement sur l’extraction de Bitcoin par rapport à d’autres cryptos, compte tenu de son prix énorme. Sphère 3D (NASDAQ :TOUT) et Marathon Digital Holdings (NASDAQ :MARA) sont aujourd’hui les plus grands gagnants de ce secteur ; ils ajoutent 17 % et 10 %, respectivement, avec des volumes de transactions largement accrus. Sont également gagnants dans ce secteur Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE), qui est en hausse de 8,5%, et Bit numérique (NASDAQ :BTBT), qui est en hausse de 5,5%. Canaan, Inc. (NASDAQ :POUVEZ), une entreprise qui développe du matériel minier, est en hausse de plus de 6% sur la journée.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.