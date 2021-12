COIN Stock bénéficiera de sa récente acquisition de titres non liés

Coinbase Global (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) a récemment acquis la société de sécurité cryptographique Unbound Security pour un prix non divulgué. Cette entreprise, basée à Tel Aviv, en Israël, sera en mesure d’aider grandement Coinbase, car cette dernière a été confrontée à des problèmes de sécurité dans le passé. Cela profitera à ses utilisateurs ainsi qu’à l’avenir à long terme du stock de COIN.

Source : OpturaDesign / Shutterstock.com

Je m’attends à ce que le stock de COIN fasse beaucoup mieux au cours de l’année à venir. Par exemple, au cours du mois dernier, l’action COIN a culminé à 357,39 $ le 9 novembre et se négocie maintenant à 288,70 $ au 1er décembre. C’est une baisse de 68,69 $, ou 19,2 % en un peu moins d’un mois.

Ce n’est un secret pour personne que Coinbase a des problèmes de sécurité. Par exemple, le 1er octobre, Coinbase a déclaré qu' »au moins » 6 000 utilisateurs ont été volés lors d’attaques de phishing contre l’entreprise. Les piratages se sont produits lorsqu’une campagne de phishing a contourné l’authentification SMS de Coinbase.

L’étendue de l’attaque de phishing est devenue apparente lorsqu’un certain nombre d’utilisateurs ont reçu une lettre de Coinbase, disant en partie : « Le tiers a profité d’une faille dans le processus de récupération de compte SMS de Coinbase pour recevoir un jeton d’authentification SMS à deux facteurs et accéder à votre compte.

En fin de compte, Coinbase a fini par rembourser la valeur de la devise volée sur les comptes de ces personnes. Il a donc coûté COIN pour couvrir cette faille de sécurité.

Ce que la sécurité non liée fera pour Coinbase

Bien que Coinbase ait déclaré aux utilisateurs concernés qu’il avait corrigé l’erreur de contournement de l’authentification multifacteur, la société a évidemment décidé qu’elle devait renforcer sa sécurité.

La nouvelle acquisition devrait aider. Unbound Security est un pionnier dans un certain nombre de technologies de sécurité cryptographiques, y compris le domaine émergent du calcul multipartite sécurisé (MPC). Cela implique des algorithmes cryptographiques qui se concentrent sur les exigences exactes de confidentialité et d’exactitude impliquées dans l’authentification des données. En conséquence, ces algorithmes aident à prévenir les escroqueries par hameçonnage telles que celle qui a touché ses utilisateurs cette année.

Le blog Coinbase sur Medium qui a annoncé l’acquisition n’a pas précisé le prix d’achat. Mais il s’est concentré sur le fait que Coinbase aurait accès à un certain nombre d’experts dans le domaine chez Unbound Security. Le blog a déclaré que Coinbase a désormais « accès à certains des experts en sécurité cryptographique les plus sophistiqués au monde ». Donc, pour COIN, cette capacité de R&D doit être tout aussi importante que la technologie réelle de l’entreprise.

Les crypto-monnaies et leur trading impliquent beaucoup de sécurité pour les utilisateurs et leurs portefeuilles. Coinbase n’avait vraiment pas d’autre choix que d’acheter une entreprise comme celle-ci. Comme l’a dit la société dans le blog, « La crypto ne peut pas se développer sans une cryptographie et une sécurité solides. »

Où cela laisse COIN Stock

Si cela rend Coinbase plus sûr, ce sera une aubaine pour le stock de COIN à long terme. De toute évidence, il s’agit également d’une situation à long terme, car l’objectif est de contrecarrer les nouvelles escroqueries et attaques contre les données, les utilisateurs, les actifs et la confidentialité de Coinbase.

Le problème, c’est que personne ne saura jamais faire la différence. Empêcher une future violation de la sécurité ne fera pas monter le stock, mais une autre violation majeure nuira certainement au stock. Donc, d’une certaine manière, il s’agit d’une acquisition défensive, mais son absence pourrait entraîner beaucoup de dommages et une baisse du prix des actions COIN.

En fin de compte, l’achat de Unbound Security est une bonne décision et, avec le temps, devrait être une bonne chose pour les propriétaires d’actions COIN.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et Newsbreak.com dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.