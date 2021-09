COIN Stock continuera à bénéficier de l’engouement pour la crypto

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) l’action bénéficie de l’avantage du premier arrivé avec la crypto-monnaie et a pris le courant de la crypto avec sa plate-forme d’investissement conviviale.

Source : Primakov / Shutterstock.com

Bitcoin (CCC :BTC-USD) a suscité un intérêt et des investissements massifs au cours des derniers mois.

Les investisseurs fondent de grands espoirs sur le mouvement des prix de Bitcoin, qui a fait grimper BTC et qui a joué en faveur de Coinbase.

L’action COIN se négocie aujourd’hui à près de 268 $, loin de son sommet de 429 $ mais avec un fort potentiel de hausse.

J’avais recommandé un achat en juillet alors qu’il se négociait à 225 $. Si vous achetiez des actions COIN à ce moment-là, vous seriez assis sur des gains de 15% aujourd’hui.

La première entreprise axée sur la cryptographie est arrivée en bourse au bon moment. Il a fait ses débuts en avril et a été bien accueilli par les investisseurs.

Coinbase a simplifié le processus d’achat et de vente de crypto-monnaies et a rassemblé une base d’utilisateurs massive.

Ses chiffres pour le deuxième trimestre sont la preuve que la société tire à plein régime et que BTC continue de gagner, le stock de COIN augmentera. Approfondissons les résultats du deuxième trimestre de l’entreprise.

Résultats impressionnants du deuxième trimestre et stock de COIN

Coinbase a une histoire de croissance impressionnante, et la croissance des revenus est la preuve qu’elle évolue dans la bonne direction. La société gagne de l’argent grâce au volume et à la fréquence des transactions cryptographiques.

En cas de volatilité du prix de la cryptographie, la société gagnera de l’argent avec chaque transaction que vous effectuez. Il ne dépend pas du prix du BTC, bien qu’il y soit sensible. Par conséquent, une baisse du prix du Bitcoin peut entraîner une baisse du stock de COIN.

La société facturera des frais pour chaque transaction d’achat ou de vente effectuée sur la plateforme. Ses revenus de transaction représentent 95% des revenus totaux et les revenus d’abonnement sont les 5% restants.

Coinbase a annoncé un bénéfice par action de 6,42 $ pour le trimestre, dépassant les estimations des analystes.

Le volume total des transactions pour la société était de 462 milliards de dollars pour le deuxième trimestre et les utilisateurs vérifiés sur la plate-forme s’élevaient à 68 millions. Cela représente une augmentation de 89 % par rapport à la même période l’année précédente.

Le chiffre d’affaires net s’est élevé à 2,03 milliards de dollars, soit une augmentation de 1040 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Coinbase bénéficie d’un avantage de précurseur et a rendu le processus d’investissement crypto rapide et simple pour les nouveaux investisseurs.

Je pense que 2021 sera l’année pour Coinbase et il continuera à enregistrer des chiffres de revenus élevés. Alors que les gens continuent de prendre le train en marche de la cryptographie, l’entreprise connaîtra une croissance plus importante du nombre d’utilisateurs.

Marché adressable massif

L’investissement en crypto ne fait que commencer et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. De nombreux investisseurs ne sont pas conscients des différents actifs cryptographiques dans lesquels ils peuvent investir, et Coinbase bénéficiera de l’avantage du premier arrivé.

Actuellement, ses revenus sont sensibles au prix du BTC mais il prend en charge plus de 80 actifs cryptographiques.

À mesure que l’investissement dans la cryptographie gagne en popularité, la plate-forme générera des revenus plus élevés et bénéficiera d’une large base d’utilisateurs.

Fait intéressant, il y a eu une augmentation du volume des transactions d’autres actifs cryptographiques au deuxième trimestre. Bitcoin représente 24% du volume des échanges, Ethereum(CCC :ETH-USD) est de 26% et le solde 50% sont les autres actifs.

Le marché mondial de la cryptographie a dépassé les 2 000 milliards de dollars et devrait continuer de croître. Je pense que Coinbase a la bonne plate-forme et le potentiel pour attirer les utilisateurs et les aider à investir dans la cryptographie.

Les risques associés à la cryptographie s’appliquent certainement à tous les investisseurs, mais investir dans des actions COIN est un moyen idéal pour diversifier votre portefeuille.

Chaque fois qu’un actif cryptographique fait un mouvement important, les investisseurs seront attirés vers celui-ci et Coinbase gagnera de l’argent grâce à la transaction.

Le résultat sur le stock de COIN

Il existe de nombreuses preuves que la crypto-monnaie est là pour rester et qu’elle pourrait devenir une devise majeure au cours des cinq prochaines années. Cela poussera l’action COIN à la hausse et pourrait occuper une position solide sur le marché.

Elle a facilité l’investissement et bénéficie de plusieurs opportunités de croissance sur le long terme. Essayez de regarder le stock de COIN sans le relier au BTC, et vous verrez que le stock est un excellent investissement.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui aime lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des nombres l’aide à rédiger une analyse boursière claire.