COIN Stock: Crypto Craze portera Coinbase à un nouveau sommet

Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) a attiré une attention massive sur la crypto-monnaie et a également apporté des bénéfices rapides aux investisseurs qui avaient pris les bonnes décisions au bon moment. Cela a conduit à un énorme intérêt pour la cryptographie, et même les non-investisseurs suivent le mouvement des actifs cryptographiques. Et cela a été une aubaine pour Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) Stock.

Bitcoin a réussi à gagner 49% le mois dernier et a généré des bénéfices pour plusieurs investisseurs. C’est un signe que la crypto est là pour rester. La crypto a un potentiel énorme dans l’avenir financier et il est possible que l’action COIN atteigne un nouveau sommet historique dans les mois à venir.

Avec le rythme auquel évolue la cryptographie, de nouveaux investisseurs entreront sur le marché et cela pourrait donner à Coinbase une énorme opportunité de croissance. L’action COIN est passée de 248 $ à 345 $ au cours des six derniers mois et a augmenté de 40 % en octobre.

J’avais recommandé un achat en septembre alors que l’action se négociait à 268 $. Si vous aviez alors acheté des actions COIN, vous seriez assis sur des gains de 29% aujourd’hui. Il semble que le titre poursuivra sa tendance à la hausse. Regardons ma thèse d’investissement pour les actions COIN.

Beaucoup d’espace pour grandir

Le succès de Coinbase dépendra de l’adoption des crypto-monnaies en général. Il ne se concentre pas sur une crypto en particulier mais sur le marché dans son ensemble. Par conséquent, une augmentation de l’activité de trading crypto sur le marché profitera à l’entreprise. La crypto reste très volatile, mais le marché a fait quelques pas vers un temps prévisible.

Le bitcoin est devenu la monnaie officielle du Salvador et les États-Unis envisagent de mettre en place un cadre réglementaire autour de celui-ci. Cela fonctionnera en faveur de Coinbase, et toute augmentation du volume des transactions aidera l’entreprise à générer des revenus. Cela aidera le stock de COIN à monter en flèche.

Chaque fois qu’un nouvel actif arrive sur le marché, Coinbase peut en tirer le meilleur parti en facturant des frais de négociation. Alors que la société continue d’ajouter de nouveaux actifs cryptographiques à la plate-forme, elle parviendra à attirer de nouveaux investisseurs et à augmenter les frais de négociation. Par conséquent, les hauts et les bas de tout actif crypto n’affecteront pas les résultats de Coinbase.

La société a récemment publié ses résultats du troisième trimestre et le BPA s’est établi à 1,62 $, soit jusqu’à sept fois par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le chiffre d’affaires n’a pas atteint les estimations des analystes, mais a augmenté quatre fois d’une année sur l’autre.

Coinbase a déclaré un chiffre d’affaires de 1,31 milliard de dollars et le nombre d’utilisateurs de transactions mensuelles est passé de 8,8 millions au deuxième trimestre à 7,4 millions au troisième trimestre. Les actifs de la plateforme s’élevaient à 255 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 180 millions de dollars au deuxième trimestre.

Plus de 50 % des actifs proviennent d’investisseurs institutionnels et le solde provient d’investisseurs particuliers. Le marché n’était pas satisfait des résultats mais tout n’est pas perdu ici. Tant que les revenus continuent de croître, il y a beaucoup à espérer.

Wall Street est haussier sur COIN Stock

Les analystes de Wall Street sont optimistes sur l’action COIN et pensent qu’elle augmentera dans les mois à venir. Richard Repetto, un Piper Sandler analyste, a relevé l’objectif de cours de l’action à 440 $ et a une cote de surpondération. De plus, Devin Ryan, JMP Valeurs mobilières l’analyste a un objectif de cours de 405 $ avec une cote de « surperformance » et Canaccord L’analyste Joseph Vafi a relevé l’objectif de cours à 342 $ avec une cote « achat » sur l’action. L’analyste estime que des produits supplémentaires tels que les jetons non fongibles (NFT) et le dépôt direct amélioreront l’engagement et la taille du portefeuille.

Résultat final

Chaque fois que les actifs cryptographiques atteignent de nouveaux sommets ou de nouveaux creux, nous verrons une volatilité dans le stock. Cependant, il est utile de se rappeler que le stock de COIN n’est pas directement associé à un actif particulier et ne baissera pas lorsque Bitcoin tombera.

Coinbase est une action solide à acheter au niveau actuel. Ce ne sera peut-être pas aussi bon marché à l’avenir et alors que la popularité des crypto-actifs continue de croître, Coinbase continuera d’attirer des utilisateurs et de générer des revenus. Il a un potentiel de croissance énorme et le stock de COIN pourrait atteindre un niveau record en 2022.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui aime lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des chiffres l’aide à rédiger des analyses boursières claires.