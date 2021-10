COIN Stock est un pari à long terme que la crypto est là pour rester

je me souviens Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) l’action a été ridiculisée après son introduction en bourse (IPO). Les investisseurs se sont moqués de la façon dont il s’est effondré de 50 % dès le départ. Cependant, ils ne rient pas maintenant après qu’il ait rebondi lors d’un rassemblement féroce ce mois-ci.

Source : Primakov / Shutterstock.com

Jusqu’à présent, il a retrouvé une grande partie de sa dignité. J’ai toujours été optimiste quant aux perspectives d’avenir de Coinbase, principalement en raison de l’opportunité de marché qu’elle offre.

Lorsque nous discutons du potentiel de hausse des actions COIN, nous devons revoir l’argument crypto. Il y a encore beaucoup trop de sceptiques et c’est là un énorme potentiel de hausse.

Finalement, tous les critiques devront adopter le concept d’avoir des formes électroniques de richesse. Même Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase (NYSE :JPM), devra changer d’avis. Il peut continuer à dire des choses méchantes sur les cryptos, mais la classe d’actifs continuera de lui prouver le contraire. À un moment donné, Dimon devra admettre sa défaite.

Bien que les cryptos aient encore un long chemin à parcourir, ils occupent sans aucun doute une place dans l’avenir de la finance – et Coinbase est bien placé pour en bénéficier. La tournure positive du stock COIN est que la valeur de Bitcoin (CCC :BTC-USD) n’a pas d’importance tant que les gens échangent des pièces.

Le stock de pièces est bon marché

Depuis mon dernier article en juillet, les fondamentaux de Coinbase se sont considérablement améliorés. Le ratio prix/ventes (P/s) a chuté de 30 % et la société a réalisé un chiffre d’affaires net de 2 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Par conséquent, il n’est pas surprenant que l’action ait également généré des bénéfices. Ces tendances métriques devraient rester cohérentes aussi longtemps que la cryptographie sera populaire.

Si vous êtes sceptique, ce prochain paragraphe est pour vous. Je ne suis pas le type crypto typique « à la lune ». Cependant, je suis tout à fait convaincu qu’à l’avenir, nous utiliserons moins d’argent et plus de cryptos.

En fait, j’ai déjà effectué des transactions à ce niveau avec une approche de paiement à la performance dans certaines pièces et jetons. C’était un moyen plus pratique de transférer des paiements à travers les frontières tout en réduisant considérablement les frais de transaction.

L’idée fausse à propos de la cryptographie qui dérange le plus les gens est l’étiquette « monnaie ». Ils ne peuvent pas croire que quelque chose bouge aussi vite que Bitcoin peut être une monnaie. Ma réplique est simple : les cryptos ne sont pas des devises et ils n’ont pas à l’être – après tout, l’or n’est pas non plus une devise. C’est une classe d’investissement qui a écrasé toutes les autres de loin au cours de la dernière décennie.

La crypto n’est pas une mode

Source : Graphiques par TradingView

De plus, la popularité des cryptos augmente de façon exponentielle. La preuve en est la capitalisation boursière du Bitcoin, qui rattrape rapidement celle de l’or. Il a encore du chemin à parcourir, mais l’amélioration est tangible.

De même, il y a des pièces en hausse qui rattrapent l’original, comme Ethereum (CCC :ETH-USD) et Solana (CCC :SOL-USD). Rejeter complètement le concept de crypto maintenant mettra un investisseur dans une situation très désavantageuse plus tard.

Les pièces et les jetons numériques sont absolument une thèse d’investissement valable maintenant, et le seront pendant longtemps. Accepter ce fait signifie embrasser un avenir rose pour le stock COIN.

C’est encore nouveau à Wall Street, mais l’entreprise a démarré il y a neuf ans. Alors que le stock n’a pas toujours bien fait, la direction gagnera le respect. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est de continuer à augmenter leurs revenus huit fois en deux ans, comme ils viennent de le faire.

Ce n’est pas un stock statistiquement cher. La posséder sur le long terme est une thèse absolument valable.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de hauts et de bas entre-temps. En fait, la chute de sa grâce d’introduction en bourse était tout simplement exceptionnelle. Les fans d’actions COIN ont pris leur temps pour créer une base solide à 210 $ par action sur cinq mois. Habituellement, ceux-ci servent de base solide pour une reprise.

À court terme, les actions COIN seront confrontées à des vendeurs qui se cachent à 340 $ et plus par action. Si et quand le stock y arrive, ces vendeurs se négocient au cœur de l’action des prix de la première semaine.

Actuellement, les taureaux sont aux commandes. Ils l’ont prouvé lundi avec un rallye de plus de 8%. Cela porte la taille du mouvement d’octobre à plus de 43%.

Tempérer l’enthousiasme à court terme

C’est un exploit impressionnant pour un stock relativement jeune. Cependant, la cassure a sans doute commencé autour de 280 $ par action. Si tel est le cas, alors ce rallye approche de son estimation cible.

Techniquement, c’est là que les traders à court terme réservent leurs bénéfices. Cela augmente le niveau de difficulté pour une hausse plus immédiate. Ceux qui souhaitent acheter des actions peuvent avoir la possibilité de les acheter moins cher cette année. Poursuivre aussi tard dans un rallye comporte un risque plus élevé de déception à court terme.

Souvent, les actions qui éclatent aussi vite aiment revisiter le décolleté. Dans ce cas, une meilleure entrée pour les actions COIN serait inférieure à 300 $ par action.

Ne laissez pas ce commentaire apparemment négatif vous causer du chagrin. J’ai toujours une vision positive de l’entreprise et de ses actions. En fin de compte, je crois en son succès à long terme, mais je m’attendrais à des pressions à la baisse.

Si les marchés en général continuent de se redresser, les actions COIN peuvent également le faire. Par conséquent, il s’agit de délais pour les investisseurs. Si je souhaite posséder ce stock pendant des décennies, je n’ai pas besoin d’être chirurgical avec mes entrées. Néanmoins, je préfère éviter les erreurs faciles, et COIN ne m’offre pas actuellement un point d’entrée évident.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.