COIN Stock: l’action des prix pourrait être le début de quelque chose de beaucoup plus grand

Coinbase Global (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) est une grande partie de quelque chose de vraiment grand, à l’intersection de ce que Wall Street dit et fait. L’achat d’actions COIN semble prêt à devenir un investissement rentable pour les masses.

Bois de construction. Logement. Objets de collection de toutes sortes. Le marché boursier. Dans ce que beaucoup considèrent comme un nouveau Roaring 20 à évolution rapide, semblable à ce qui a suivi la grippe espagnole, nulle part la prise de risque collective des investisseurs n’est mieux incarnée que dans les actifs numériques.

Il y a bien sûr un géant de mille milliards de dollars plus la finance décentralisée (DeFi) Bitcoin (CCC:BTC-USD) comme preuve d’une mousse possible. Aujourd’hui, seuls le dollar et l’euro sont des monnaies plus importantes en termes de circulation.

De même, il y a le deuxième plus grand jeu du marché de la cryptographie, Ethereum (CCC:ETH-USD). Out-the-gate cette semaine, l’actif parfois appelé l’ordinateur du monde est en plein essor à sa sixième semaine consécutive de records. Et COIN a certainement fait partie de celle de la frénésie alimentaire agressive et peut-être même exagérée. Eh bien, un peu en quelque sorte.

Jetons un coup d’œil aux actions à la fois hors et sur le graphique des prix, puis proposons une détermination alignée et ajustée au risque pour les investisseurs COIN.

COIN met en jeu la plus grande plate-forme cryptographique

L’action COIN est une participation dans la plus grande plate-forme de cryptographie aux États-Unis.À la mi-avril, Coinbase Global a fait ses débuts au Nasdaq en tant que société cotée en bourse par rapport à une cotation directe au prix de 250 $ l’action. Selon Wedbush’s Dan Ives, «Coinbase est un élément fondamental de l’écosystème crypto et est un baromètre pour l’adoption croissante de Bitcoin et de crypto et une fenêtre sur l’avenir.»

D’autres comme Leeor Shimron à Conseillers mondiaux FundStrat a comparé l’inscription directe de COIN à un moment décisif pour l’industrie de la cryptographie. Mais pour les investisseurs de Coinbase sur le marché secondaire, COIN a été plus une leçon pour creuser des trous qu’un investissement révolutionnaire et fondateur.

Pourtant, ces analystes peuvent avoir raison. Une semaine avant sa cotation directe, Coinbase a annoncé une hausse de ses revenus, en hausse de près de 850% d’une année sur l’autre pour un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars. L’échange a également confirmé 56 millions d’utilisateurs, plus de 6 millions de ces comptes effectuant des transactions mensuelles et un volume de transactions impressionnant de 335 milliards de dollars au cours du premier trimestre. Pour dire le moins, les résultats suggèrent de manière haussière des jours plus opportunistes à venir pour l’action COIN.

Soutenant cette évaluation plus optimiste, les investisseurs d’aujourd’hui ont également un support technique sur lequel s’appuyer, ainsi que l’aide du marché des options de Coinbase.

Comme indiqué ci-dessus, Coinbase a été un exercice difficile pour les investisseurs dont les campagnes d’achat d’actions COIN ont commencé après les débuts de l’opérateur boursier. Un prix d’ouverture de 381 $ et plus de 50% au-dessus de la cotation directe de l’action a bondi à près de 430 $ le même jour. Mais c’était aussi bon que ça l’était et seulement brièvement.

COIN a terminé ses débuts au Nasdaq à 328,28 $, ce qui a rapidement mis la plupart des actionnaires achetant les actions sous l’eau. Aujourd’hui, ces récits et bien d’autres sont plus profonds dans le rouge. Enfin, et à la suite de ce recul, les investisseurs ont des raisons d’envisager une exposition longue à Coinbase.

Secondes chances

Lundi dernier et après un nouveau plus bas de 282,07 $ COIN, l’écart a été plus élevé pour confirmer l’achèvement d’une formation de retrait de sept jours. Les actions ne sont pas allées loin, mais des prix légèrement plus élevés à la session suivante ont ouvert la voie à une deuxième consolidation des prix plus petite sur quatre jours.

Aujourd’hui, ce modèle a signalé son propre pivot bas tout en maintenant le niveau de retracement de 76% de COIN. À notre avis – et si nous devons croire aux secondes chances observables – Coinbase semble optimiste.

En fin de compte, l’action des prix pourrait être le début de quelque chose de beaucoup plus important pour les investisseurs. Il n’y a aucune garantie bien sûr. À ce stade, nous ne pouvons qu’espérer qu’un jour Coinbase deviendra le genre d’action qui pourrait faire Pomme (NASDAQ:AAPL) vert de jalousie.

Ne dites jamais jamais, non? Juste au cas où, pour tous ces autres résultats possibles et compte tenu de tout ce qui se passe sur le graphique des prix, un collier de 310 $ / 340 $ de juin entièrement couvert et très flexible est un moyen intelligent de commencer à exécuter des actions COIN de manière plus stratégique aujourd’hui.

