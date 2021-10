COIN Stock: Pourquoi Coinbase ne devrait pas être votre véhicule pour jouer au Bitcoin

Parcourez la liste des meilleurs gagnants de la session à l’envers de mardi et savez-vous ce que vous trouverez ? Bitcoin (CCC :BTC-USD) des mandataires comme Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) jonchent le classement. Le coupable de leur comportement pétillant était indubitable. Les prix du Bitcoin ont augmenté de 5% sur la session, avoisinant 58 000 $ pour la première fois depuis début mai. Donc, avec tout cela à l’esprit, nous allons décomposer l’action haussière et expliquer pourquoi l’action COIN n’est peut-être pas la meilleure façon de la jouer.

Lorsque j’utilise le terme « Proxies Bitcoin », je fais référence aux actions publiques qui présentent une forte corrélation avec la crypto-monnaie. Ils chevauchent ses queues lorsque les taureaux courent et perdent de la vitesse lorsque la monnaie numérique tombe en disgrâce.

Parmi les plus liquides (et les plus performants lundi) figuraient Marathon Digital Holdings (NASDAQ :MARA), Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE), Bit numérique (NASDAQ :BTBT) et, bien sûr, le Trust Bitcoin en niveaux de gris (OTCMKTS :GBTC). La plupart d’entre eux ont tous gagné entre 4% et 8%. Pour sa part, l’action COIN n’a progressé que de 3,37 %. Pourtant, c’était un événement marquant un jour où le S&P 500 a chuté de près de 0,75%.

Le boom du Bitcoin

Avant d’expliquer pourquoi vous devriez ou ne devriez pas utiliser le stock de COIN comme véhicule pour l’exposition à la cryptographie, analysons la résurgence des prix du Bitcoin. Dans l’ensemble, les crypto-monnaies sont un véhicule parfait pour l’analyse technique pour plusieurs raisons.

Premièrement, il se négocie 24 heures sur 24, ce qui rend inexistants les écarts de nuit désordonnés. Deuxièmement, il n’y a pas de fondamentaux — pas de bénéfices, pas de modèle économique, pas de sentiment de l’industrie, rien. Enfin, le prix du Bitcoin est purement fonction de l’offre et de la demande. C’est ça.

Et, malgré ce qui peut sembler être une toile de fond compliquée de concepts technologiquement avancés, c’est un produit simple à tracer et à analyser. Le 1er octobre, Bitcoin a dépassé la résistance, renversant officiellement la tendance quotidienne à la hausse. Dans le même temps, nous avons alimenté au-dessus de toutes les moyennes mobiles majeures. Le suivi depuis a été solide et cohérent. En moins de deux semaines, les prix ont grimpé de 15 000 $. Le record de 64 863 $ est maintenant à portée de main, et je pense qu’au moins un nouveau test est inévitable.

Le réveil de Bitcoin a été repris par Ethereum (CCC :ETH-USD) et d’autres pièces populaires. En conséquence, Coinbase et ses amis se retrouvent tous sur une vague haussière. Mais comme les stocks liés aux mouvements de Bitcoin ne manquent pas, vous pouvez vous permettre d’être pointilleux sur le choix de ceux à utiliser. Coinbase ne serait pas mon premier choix. Ce n’est même pas dans mon top trois.

Pour commencer, même si le stock de COIN a une relation étroite avec les mouvements de prix du Bitcoin, il a été malheureusement incapable de conserver des gains. Par exemple, l’action COIN a une corrélation sur 10 jours de 0,93 avec Bitcoin. Et pourtant, alors que le roi de la crypto a presque doublé depuis le 20 juillet, les actions de Coinbase n’ont augmenté que de 13%. Un tel écart doit être décevant pour ceux qui sont entrés dans le stock pensant que c’était un moyen intelligent d’obtenir une exposition.

À titre de comparaison, l’action MARA est en hausse de 80%, GBTC est en hausse de 77% et BTBT est en hausse de 151%. Voici donc l’essentiel : il existe des moyens bien plus efficaces d’accéder à la puissante volatilité à la hausse du bitcoin que de régler avec les actions Coinbase.

Le graphique des actions COIN manque d’Oomph

Si je pouvais faire un récit haussier à l’aide du graphique boursier de Coinbase, alors je recommanderais peut-être un long commerce indépendamment de l’incapacité à mieux suivre le bitcoin. Mais, hélas, je ne peux pas. Je compte quatre tentatives distinctes pour relancer une tendance haussière au cours des quatre derniers mois. Chacun a finalement échoué. Et maintenant, les moyennes mobiles sur 20 et 50 jours font du surplace.

Il n’y a tout simplement pas d’acheteurs qui soutiennent la tendance ou la tendance en ce moment. Et même avec la flambée continue des prix de la cryptographie, tout le stock de COIN a pu rassembler est un rebond au milieu de sa fourchette de cinq mois.

En résumé, il existe de bien meilleures façons de jouer le boom du Bitcoin – et Coinbase n’a pas de graphique suffisamment haussier pour l’acheter sur ses propres mérites.

A la date de publication, Tyler Craig était depuis longtemps Bitcoin. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

