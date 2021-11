COIN Stock reflète une tendance à la hausse dans les investissements cryptographiques

Après avoir lu les misérables résultats financiers du troisième trimestre de Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) publié le 9 novembre, on se rend vite compte que le stock de COIN ne reflète pas les résultats. Le stock a déjà actualisé les résultats.

Source : Primakov / Shutterstock.com

Par exemple, Coinbase a annoncé que son chiffre d’affaires net au troisième trimestre est passé de 2,033 milliards de dollars au deuxième trimestre à seulement 1,234 milliard de dollars au troisième trimestre. Cela représente une baisse de 39,3 %. Mais l’action COIN est passée de 225,28 $ le 29 septembre, où elle était au plus bas, à 342,98 $ à la clôture du 12 novembre, soit une hausse de 52%.

En d’autres termes, l’action a depuis longtemps reflété la baisse attendue de l’activité de trading crypto. Il réagit maintenant à une hausse des prix de la cryptographie à la fin du troisième et au début du quatrième.

Cause et effet

Ethereum (CCC :ETH-USD) est maintenant passé de 2 900 $ le 29 septembre à 4 600 $ au 15 novembre. Cela représente un pic de 58,6 % du prix d’Ethereum.

De plus, au même moment Bitcoin (CCC :BTC-USD) a augmenté de 52,4 %, passant de 42 000 $ le 29 septembre à 64 000 $ le 15 novembre.

Mais, comme vous vous en doutez peut-être, c’est en fait l’inverse, en termes de cause à effet. L’action COIN a augmenté de 52% malgré la publication de résultats financiers épouvantables. Cela est dû aux énormes gains de Bitcoin et Ethereum.

En fait, Coinbase rend cette corrélation assez claire dans ses rapports financiers. À la page 9 de sa lettre aux actionnaires, Coinbase rapporte que Bitcoin et Ethereum représentaient 41% de son volume de transactions au troisième trimestre. Et ensemble, ils représentent 42% du chiffre d’affaires total du troisième trimestre.

Et peu importe que le volume des échanges pour ces deux cryptos ait considérablement baissé au cours du trimestre. Le stock de COIN ne réagira pas à cette information. C’est une vieille nouvelle. Le marché ne connaissait pas les détails exacts. Il pouvait clairement voir que Bitcoin et Ethereum ont tous deux culminé en mai et n’ont pas atteint un creux avant la fin du troisième trimestre. En conséquence, le stock de COIN était déjà en baisse.

Mais depuis lors, le marché suppose qu’avec les prix de négociation plus élevés de Bitcoin et d’Ethereum, les chiffres du quatrième trimestre de Coinbase seront considérablement plus élevés.

Ce que cela signifie pour Coinbase

Ainsi, à l’avenir, vous pouvez essentiellement considérer l’action COIN comme un pseudo-fonds indiciel crypto ou comme action de suivi des prix de la crypto. Au fur et à mesure que les prix de la crypto évoluent, le stock de COIN augmentera également.

En fait, Coinbase a un graphique à la page 10 de sa lettre aux actionnaires qui montre une corrélation intéressante. Le graphique montre que la direction de la volatilité des actifs cryptographiques est directement liée à la direction des volumes de transactions cryptographiques.

Et c’est une bonne chose pour Coinbase. La raison en est que la hausse des crypto-monnaies ne fait probablement que commencer. Les échanges décentralisés, les applications de finance décentralisée (DeFi), les contrats intelligents et les jetons non fongibles (NFT) commencent tout juste à décoller.

Coinbase s’en rend compte aussi. Par exemple, dans sa lettre aux actionnaires, la direction a parlé du pourcentage de personnes « jeuant » leurs actifs cryptographiques chez Coinbase. Cela permet aux propriétaires de crypto de gagner des rendements plus élevés sur leurs actifs de crypto qu’ils ne posséderaient jamais dans une banque ou même un fonds commun de placement.

Cela vient de ses fonctions de jalonnement DeFi. Cela va inévitablement conduire de plus en plus d’investisseurs à acheter des cryptos sur Coinbase, en utilisant ses fonctionnalités de portefeuille pour gagner des rendements de jalonnement.

Que faire avec COIN Stock

Cela conduit clairement à une conclusion très simple. Le meilleur moment pour acheter des actions COIN n’est que lorsque les actifs cryptos sont bas. La volatilité de la crypto n’est que cela – des hauts et des bas des prix de la crypto.

Et il y aura de nombreuses opportunités pour que le prochain ralentissement se produise. Les prix de la crypto sont très susceptibles de baisser après cette récente hausse – avec une réserve.

Cette condition est que je soupçonne que les cryptos vont probablement continuer à augmenter au début de l’année prochaine. Mais au début du printemps, si leur schéma commercial normal s’installe, les cryptos connaîtront probablement à nouveau une autre prise de bénéfices.

Mais je peux me tromper à ce sujet et un ralentissement pourrait se produire à nouveau avant le printemps prochain. En conséquence, le meilleur moment pour acquérir des actions COIN sera pendant qu’elles se négocient à la baisse.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucun titre mentionné dans cet article, directement ou indirectement. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement, que vous pouvez consulter ici.