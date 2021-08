Coin98 dans une tendance haussière ininterrompue depuis la cotation

Depuis sa cotation sur les bourses, la pièce Coin98 (C98) a maintenu une tendance à la hausse à ce jour; un phénomène rare dans la plupart des crypto-monnaies, y compris les plus populaires comme Bitcoin. En raison de la tendance haussière soutenue, les investisseurs ont commencé à prêter attention à la détention d’une participation par peur d’être laissés de côté.

En raison de la demande accrue de Coin98 (C98) parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est la pièce Coin98 (C98) et à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d'informations, continuez à lire.

Comment et où acheter des pièces Coin98 (C98) en ligne

Si vous vous demandez comment et où acheter des pièces Coin98 (C98) en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le montant de pièces Coin98 (C98) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter Coin98 (C98) en ligne :

Qu’est-ce que la pièce Coin98 (C98) ?

Coin98 (C98) est la crypto-monnaie native du protocole blockchain Coin98 Finance.

Le protocole Coin98 Finance est un échange décentralisé (DEX) qui permet aux utilisateurs de participer aux paris, aux échanges inter-chaînes et à la production agricole. Il a été lancé sur Binance Smart Chain (BSC) en juillet 2021.

Coin98 prend en charge les actifs cryptographiques développés sur diverses plates-formes de blockchain, notamment Binance Smart Chain (BSC), Ethereum, Solana, Tron et Avalanche. Il possède également un portefeuille crypto qui prend en charge plus de 25 autres crypto-monnaies.

Devriez-vous acheter la pièce Coin98 (C98) aujourd’hui ?

Le monde se tourne lentement vers des solutions financières décentralisées (DeFi), telles que des échanges décentralisés comme Coin98. En plus de cela, la pièce coin98 (C98) a connu une tendance à la hausse depuis qu’elle a été cotée sur les bourses de crypto-monnaie. Tous ces indicateurs montrent que le C98 pourrait être un bon investissement.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix Coin98 (C98)

Suite aux récents mouvements de prix, le prix de Coin98 (C98) devrait poursuivre sa tendance haussière dans la partie restante de 2021 et dans le futur. Cependant, il est toujours important de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

Couverture des médias sociaux de Coin98

La fusée C98 a été lancée avec succès. Merci d’être venu avec nous ! Maintenant, êtes-vous prêt à trader le #C98 sur @binance ? Préparez-vous car le plaisir est sur le point de commencer. pic.twitter.com/SRSKK3KqwT – Portefeuille Coin98 (@ coin98_wallet) 23 juillet 2021

