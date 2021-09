CoinAgenda Europe rassemble les leaders de la blockchain du 27 au 29 septembre, événement à Monaco

Les conférenciers comprennent le président de DLTx ASA James Haft; Responsable du capital institutionnel chez Polygon Dean Thomas ; Fondateur d’Arcade Digital Christoph Ebell ; PDG d’EQIFI Brad Yasar; et associé fondateur de Blufolio AG James Dougall

MONACO, le 27 septembre—CoinAgenda, la première série de conférences mondiales reliant les investisseurs de la blockchain et de la crypto-monnaie aux startups depuis 2014, a annoncé aujourd’hui qu’elle accueillera les principaux leaders de la crypto-monnaie et de la fintech pour explorer les tendances de la crypto-économie, de l’investissement, de la réglementation et d’autres projets et initiatives au cours d’une conférence de trois événement d’une journée au Le Méridien Beach Plaza à Monaco du 27 au 29 septembre 2021. Les billets et l’agenda sont disponibles sur la page de l’événement.

Les conférenciers confirmés incluent :

James Haft, Président de DLTx

Santiago Roel Santos, CryptoPunk #9159, ex-ParaFi Capital et investisseur dans DeFi and the Metaverse

Doyen Thomas, Responsable du capital institutionnel chez Polygon

Christoph Ebell, Fondateur d’Arcade Digital, Secrétaire général de l’Association européenne pour le calcul modulaire haute performance à Bruxelles

Brad Yasar, PDG d’EQIFI

David Orban, Conseillère en gestion chez Beyond Enterprises

Jacques Dougall, associé fondateur de Blufolio AG

Michel Terpin, fondateur et PDG de Transform Group et CoinAgenda

Oleg Ivanov, co-fondateur de Berezka DAO

T-shirt Ganbold, directeur commercial chez Panther Protocol et Stelium Labs

Pierre Noizat, PDG et fondateur de Paymium

Marc Blinder, co-fondateur et PDG d’AIKON

Evan Luthra, investisseur providentiel et entrepreneur en série

Andy Christen, co-fondateur de Liti Capital

Martin Repetto, co-fondateur de Blackpony Ventures SL

Erika Zapanta, directeur mondial des événements chez Transform Group

Andrey Yanyuk, fondateur et PDG de Tempo Storm

Gary Collins, directeur chez Blockperks

Emin Henri Mahrt, Fondateur de Cryptocurrency OÜ

Eloisa Marchesoni, Crypto Entrepreneur Blockchain & IA Business Angel Investor

Michel Gord, co-fondateur et PDG du groupe GDA

Yanislav Malahov, Fondatrice chez aeternity

Kyle Wang, Associé chez Valhalla Capital

Borys Pikalov, co-fondateur de STObox

Alex Puig, CTO et co-fondateur de Caelum Labs

Kamil Przeorski, PDG d’Experty.io

Kurt Kumar, vice-président du marketing et du développement commercial chez Rocketfuel Blockchain

Suvi Rinkinen, PDG de la Fondation Telos

Garrett Minks, CTO chez Rair Technologies Inc.

Travis Cannel, Chef de produit chez Orchid

Grégory Crous, PDG de H3RO3S AG

“Après 19 mois, c’est formidable de ramener des événements en direct pour la série de conférences CoinAgenda”, a déclaré Erika Zapanta, directeur mondial des événements de CoinAgenda. « Pour célébrer notre premier événement pour 2021, l’équipe CoinAgenda a lancé un NFT spécial créé par l’artiste @chissweetart (variations par @Nitramdesign) spécialement conçu pour CoinAgenda Europe à Monaco. Ces NFT débloqueront les rediffusions du contenu enregistré de la conférence ainsi que d’autres goodies, et tous les participants, conférenciers et sponsors en recevront un pour commémorer l’événement.

L’événement de trois jours comprendra des sessions couvrant l’avenir de la crypto-monnaie, de la blockchain et des technologies quantiques, la finance décentralisée (DeFi), la fintech, la confidentialité, les solutions de mise à l’échelle, l’économie des jetons, les plateformes de paiement et d’infrastructure, le Web 3.0, les jetons non fongibles (NFT ) et les problèmes juridiques et réglementaires liés à l’investissement dans la blockchain. Les startups présentes auront également l’opportunité de présenter les meilleurs investisseurs de l’industrie.

Les sponsors confirmés incluent :

DLTx – DLTx est une société publique cotée à la bourse norvégienne Olso Børs et est le fournisseur d’entreprise pour les DAO et les protocoles blockchain qui offrent un accès unique aux marchés publics de la blockchain et un accès au financement à un prix avantageux. DLTx a développé un nouveau moyen pour les investisseurs d’accéder à des rendements économiques convaincants et prévisibles basés sur les changements créés par la décentralisation et la perturbation des principales industries mondiales.

Groupe de transformation – Transform Group est la principale société mondiale de relations publiques, de conseil, d’événements et de médias sociaux, avec des bureaux à New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Toronto et un siège mondial à San Juan, Porto Rico. Transform Group se consacre à la création et au maintien de positions de leader dans l’industrie pour ses clients grâce à une stratégie, des relations, des informations sur le marché et une exécution cohérentes de qualité supérieure.

Technicien aérien – RAIR est une plate-forme de gestion des droits numériques basée sur la blockchain qui utilise des NFT pour accéder au contenu en streaming.

Benson Oak Ventures – Benson Oak Ventures aide les entrepreneurs à créer des entreprises mondiales transformatrices en finançant des accords en tant qu’investisseur principal et en fournissant une valeur ajoutée significative.

Fil de blockchain – Blockchain Wire est le premier service de distribution de communiqués de presse blockchain de l’industrie axé exclusivement sur les nouvelles sur la blockchain, les sociétés de technologie de grand livre distribué, les ICO, les STO et d’autres annonces liées à la blockchain et à la crypto-monnaie. Notre portée mondiale comprend des médias de diffusion et en ligne, des sites de médias sociaux, des publications commerciales de l’industrie, des blogs de premier plan et des influenceurs de l’industrie de la blockchain.

Visionnaire – Visionary cherche à fournir une utilité et une monnaie pour l’échange efficace de capital humain, de capital relationnel et de capital financier à travers un réseau de réseaux fondés sur la confiance.

H3RO3S – H3RO3S est le premier Real Life Play 2 Earn au monde et fournit une plate-forme amusante et interactive où des amis ou des étrangers peuvent accomplir des tâches les uns pour les autres pour gagner des jetons tout en maintenant une distance sociale.

CoinAgenda Europe est le premier des quatre événements de la série de conférences CoinAgenda. CoinAgenda Middle East + Africa aura lieu à Dubaï du 8 au 10 octobre 2021, dans le cadre de la Gulf Blockchain Week ; CoinAgenda Global aura lieu à Las Vegas du 25 au 27 octobre 2021, dans le cadre de la Las Vegas Blockchain Week et pour conclure l’année, CoinAgenda Carribean se réunira à Porto Rico du 7 au 9 décembre 2021, dans le cadre de la Puerto Rico Blockchain Week.

Pour plus d’informations sur CoinAgenda, veuillez visiter notre site Web. Pour acheter des billets pour CoinAgenda Europe, visitez la page de l’événement : www.coinagenda.com/europe-2021/.

Pour le calendrier de CoinAgenda Europe, visitez www.coinagenda.com/europe-2021-schedule/.