Coinbase a déclaré que le marché surperformait les résultats trimestriels – Voici les principaux points à retenir

Coinbase Global Inc (NASDAQ : COIN) a publié mardi ses résultats financiers du deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street. Les actions de la société ont chuté d’environ 2,0% dans les échanges après les heures normales. La société de 56,27 milliards de dollars a désormais un ratio cours/bénéfice de 115,37.

Performance financière

Coinbase a déclaré avoir généré 2,23 milliards de dollars de revenus au deuxième trimestre, en baisse par rapport aux 1,78 milliard de dollars attendus. Il a gagné 6,42 $ par action au cours du dernier trimestre, ce qui n’était pas comparable aux estimations. La société cotée au Nasdaq avait réalisé 178 millions de dollars de revenus au cours de la même période l’année dernière et 1,6 milliard de dollars au premier trimestre.

La plus grande bourse de crypto-monnaie des États-Unis a évalué son bénéfice net au deuxième trimestre à 1,6 milliard de dollars, ce qui représente une croissance annualisée massive de 4,900% dans un contexte de trading volatil de crypto-monnaie. Coinbase a ajouté 2,7 millions d’utilisateurs de transactions mensuelles au deuxième trimestre.

Autres chiffres notables

La société basée au Delaware a généré 1,9 milliard de dollars de revenus de transaction et plus de 100 millions de dollars d’abonnements et de services.

Coinbase a déclaré que Bitcoin représentait environ 24% du volume total des transactions trimestrielles, contre 39% au trimestre précédent (T1), une indication que le volume des transactions s’est diversifié au cours du dernier trimestre. Le volume du commerce de détail a augmenté de 21 % en glissement annuel.

La société de cryptographie n’a pas fourni d’indications pour l’avenir, mais a averti que le volume des transactions devrait baisser au troisième trimestre. Selon Refinitiv, les analystes prévoient que Coinbase générera 6,29 milliards de dollars de revenus cette année avec 7,76 dollars de bénéfice par action.

Lettre aux actionnaires

Dans une lettre aux actionnaires, Coinbase a déclaré :

«Nous avons l’intention de donner la priorité au réinvestissement dans l’entreprise pour continuer à développer l’économie de la cryptographie par le biais des marchés haussiers et baissiers de la crypto-monnaie, et par des moyens organiques et inorganiques. En conséquence, nous n’avons pas l’intention d’émettre un dividende ou un remboursement de capital similaire aux actionnaires à aucun moment dans un proche avenir.

Plus tôt cette année, Coinbase a embauché un ancien cadre de Goldman pour diriger les affaires réglementaires.

