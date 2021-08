Coinbase a généré 2,23 milliards de dollars de revenus, 8,8 millions d’utilisateurs de transactions mensuelles au deuxième trimestre ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

Coinbase a généré plus de 2 milliards de dollars de revenus et a vu le nombre d’utilisateurs de transactions mensuelles augmenter de 44%.

Dans son appel aux résultats du 2e trimestre 2021, Coinbase a annoncé qu’il avait dépassé les attentes en générant plus de 2,23 milliards de dollars de revenus, qui devraient être de 1,78 milliard de dollars, a rapporté CNBC.

Leurs bénéfices s’élevaient à 3,45 $ par action, ajustés, après s’être attendus à ce qu’ils soient de 2,33 $. Depuis l’année dernière, le bénéfice net de l’entreprise a augmenté de plus de 4 900 %, avec un bénéfice net de plus de 1,6 milliard de dollars.

Une statistique vraiment intéressante qui s’est démarquée est que le nombre d’utilisateurs de transactions mensuelles a augmenté de 44% par rapport au dernier trimestre pour atteindre 8,8 millions. Alors que cette course de taureaux se poursuit et que l’adoption du bitcoin devient de plus en plus courante, de plus en plus de gens vont descendre dans le terrier du lapin Bitcoin.

C’est ainsi que l’adoption grandit. Plus de personnes que jamais s’intéressent au Bitcoin et on ne peut que penser que ce nombre continuera d’augmenter tout au long de l’année. C’est très haussier.

En lien avec cela, de plus en plus de personnes font du commerce. Le volume des transactions a atteint 462 milliards de dollars, soit une augmentation totale de 38 % par rapport au trimestre précédent. Ils ont également partagé que 24% du volume total des échanges de l’entreprise était en bitcoin. Il s’agit d’une baisse de 39 % par rapport au premier trimestre 2021.

