Coinbase a un potentiel de hausse significatif par rapport aux niveaux actuels

La liste de Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) est probablement l’un des développements les plus importants pour le marché de la crypto-monnaie. Il existe de nombreuses preuves indiquant une adoption plus large des Bitcoin (CCC:BTC-USD) et autres altcoins. Et la liste de Coinbase indique une acceptation croissante des régulateurs pour les crypto-monnaies.

Je crois en outre que Coinbase est comme Tesla (NASDAQ:TSLA) au cours de l’exercice 2010. Ce dernier a lancé une introduction en bourse et les premières années de l’action TSLA ont été caractérisées par le scepticisme d’un grand groupe d’investisseurs. Tesla a prouvé que les opposants avaient tort et le titre est devenu un créateur de valeur.

Je pense que dans les 3 à 5 prochaines années, le stock de Coinbase sera considérablement plus élevé par rapport aux niveaux actuels.

Il est logique de détenir Coinbase dans le portefeuille à long terme. Ci-dessous, je discuterai des raisons d’être optimiste.

L’adoption croissante des crypto-monnaies

En juin 2020, il y avait 73 millions d’utilisateurs de crypto dans le monde. En janvier 2021, le nombre d’utilisateurs de crypto est passé à 106 millions. Il est clair que l’adoption de la cryptographie a été rapide au cours des derniers trimestres avec la montée en flèche du Bitcoin.

La surtension est également évidente si vous observez Square’s (NYSE:SQ) Cash App, qui a connu une forte croissance mensuelle des utilisateurs. Pour FY2020, la société a signalé 3 millions de clients actifs Bitcoin. Rien que pour janvier 2021, plus d’un million de clients ont acheté Bitcoin pour la première fois.

Il semble clair que l’adoption de la crypto est à un point d’inflexion. Il n’est pas surprenant que les goûts de Pay Pal (NASDAQ:PYPL) ont également autorisé l’achat et la vente de crypto depuis leur plateforme.

En février 2021, MasterCard (NYSE:MA) a également inclus la crypto sur son réseau. La société estime que «les actifs numériques deviennent une partie de plus en plus importante du monde des paiements».

La tendance est en faveur des crypto-monnaies et Coinbase devrait en bénéficier.

Je ne serai pas surpris si le taux d’adoption augmente dans les années à venir, car le monde de la cryptographie offre des options d’investissement plus diversifiées. À titre d’exemple, «les dépôts dans les applications DeFi sont passés d’environ 1 milliard de dollars en juin à un peu moins de 40 milliards de dollars fin janvier 2021.» Les crypto-monnaies qui rapportent des intérêts sont susceptibles d’attirer les gens avec des pièces stables.

Coinbase se développe rapidement

Avec l’adoption croissante de la cryptographie, Coinbase a connu une croissance robuste. Pour l’exercice 2019, la société a signalé 32 millions d’utilisateurs vérifiés et 1 million d’utilisateurs effectuant des transactions mensuelles (MTU). Pour FY2020, les utilisateurs vérifiés et les MTU ont augmenté de manière significative à 43 millions et 2,8 millions, respectivement.

En outre, pour le premier trimestre de 2021, la société a signalé 56 millions d’utilisateurs vérifiés et 6,1 millions de MTU. Avec une augmentation du nombre d’utilisateurs de transactions, Coinbase est bien positionné pour une forte croissance des revenus. Je pense que les MTU continueront à évoluer à la hausse au cours des prochains trimestres.

Le marché adressable de l’entreprise est celui de toute personne ayant accès à un smartphone. Cela représente 3,5 milliards de personnes. Avec 56 millions d’utilisateurs vérifiés, la société dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour la croissance des utilisateurs.

En termes de part de marché, la société a déclaré 223 milliards de dollars d’actifs sur la plateforme. Cela représente 11,3% de la part de marché des actifs cryptographiques. En fait, la part de marché des actifs de la société est passée de 4,5% au cours de l’exercice 2018 aux niveaux actuels. Toutes ces mesures semblent attrayantes. La base d’utilisateurs de la société se gonfle, associée à une croissance saine de sa part de marché.

Pour FY2020, Coinbase a déclaré un chiffre d’affaires de 1,27 milliard de dollars. Pour l’année en cours, la société a guidé pour un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars. Cela impliquerait une croissance annuelle de 41%. Surtout, la société a guidé une croissance du BAIIA ajusté de 108,7% à 1,1 milliard de dollars. Avec une marge d’EBITDA ajusté de 61%, l’activité semble être une machine à flux de trésorerie à long terme.

Un autre point important à noter est que Coinbase compte 7 000 institutions enregistrées. Au cours des derniers trimestres, l’intérêt des institutions pour la crypto en tant que classe d’actifs a augmenté. Il s’agit d’un autre déclencheur clé de croissance du chiffre d’affaires et des flux de trésorerie.

Points de vue finaux

Avec l’introduction en bourse, un objectif clé est d’augmenter les efforts de vente et de marketing. Cela se traduira probablement par une croissance robuste du nombre d’utilisateurs vérifiés et ayant effectué des transactions dans les années à venir.

En outre, la marge EBITDA de la société suggère que les flux de trésorerie opérationnels et disponibles peuvent être robustes à mesure que les utilisateurs effectuant des transactions augmentent.

L’action Coinbase a atteint un sommet de 429,5 $ à la cotation. Le stock s’est refroidi aux niveaux actuels de 295 $. Je pense qu’une nouvelle exposition peut être envisagée avec un horizon d’investissement à moyen et long terme.

