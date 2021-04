Coinbase

Coinbase acquiert la plate-forme d’analyse de données Skew; Permet aux utilisateurs américains d’acheter des crypto-monnaies à l’aide de PayPal

Coinbase permet désormais à ses millions d’utilisateurs aux États-Unis d’acheter des cryptos en utilisant PayPal.

Le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, Coinbase offre désormais un moyen simple et rapide d’acheter des actifs numériques sur la plate-forme en utilisant vos cartes de débit et comptes bancaires liés au géant des paiements PayPal, qui, avec Venmo, permet également à ses utilisateurs d’acheter des crypto-monnaies mais seulement un nombre limité, jusqu’à présent.

ACH et les virements électroniques prennent du temps, mais avec un compte PayPal existant, on peut commencer à effectuer des transactions sur Coinbase tout de suite. L’utilisateur n’a pas besoin d’ajouter des comptes bancaires ou des numéros de carte directement à Coinbase.

Pour acheter de la crypto sur Coinbase avec PayPal, vous devez le sélectionner comme mode de paiement. Ensuite, vous devez sélectionner ou ajouter une carte de débit à un compte bancaire lié au compte PayPal et effectuer un achat, applicable uniquement jusqu’à 25 000 $ par jour.

Cette possibilité d’utiliser des fonds de PayPal pour acheter des crypto-monnaies sur Coinbase sera également étendue à d’autres pays dans les mois à venir. Déjà, les retraits d’espèces vers PayPal sont disponibles aux États-Unis, au Canada, dans l’UE et au Royaume-Uni.

Aujourd’hui, Coinbase a également annoncé l’acquisition de la plate-forme d’analyse de données Skew, qui, selon elle, lui permettra de fournir des analyses de données exploitables en temps réel aux institutions et aux commerçants.

Cela aidera l’entreprise à servir ses plus de 7 000 institutions financières et à améliorer son offre de premier ordre. L’acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être clôturée au deuxième trimestre.

Basée à Londres, Skew, qui a été fondée en 2018, sert déjà plus de 100 clients, dont One River Asset Management et Susquehanna International Group.

Plus tôt ce mois-ci, Coinbase était devenu public via une cotation directe avec son prix de l’action brièvement aussi élevé que 430 $. Actuellement, COIN se négocie à 294,77 $, en ligne avec la consolidation des prix du bitcoin d’environ 54000 $.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.